NFL 2025: Cambios de reglas en el emparrillado; ¿cuáles son y de qué tratan?

La temporada 2025 de la NFL llega con importantes modificaciones al reglamento que impactarán directamente el desarrollo de los partidos. Desde mejoras tecnológicas hasta ajustes estratégicos en el juego, la liga continúa evolucionando para brindar mayor precisión, equidad y espectacularidad. Aquí te contamos lo más destacado:

El Kickoff dinámico se mantiene ligera modificación

Se conserva la modificación introducida en 2024, donde el equipo que patea lo hace desde su propia yarda 35 y los jugadores no pueden moverse hasta que el regresador tome el balón. Sin embargo, ahora si el regreso termina en touchback, el equipo ofensivo comenzará desde su yarda 35, lo que incentiva a no correr riesgos innecesarios y premiará decisiones más conservadoras.

Tiempos extras como en los Playoffs

A partir de esta temporada, los tiempos extras en temporada regular se regirán bajo las mismas reglas que se aplican en los Playoffs. Esto garantiza que ambos equipos tengan una posesión del balón, sin importar si el primero anota touchdown, eliminando así finales abruptos y aumentando la competitividad.

Ojo de Halcón para medir el ovoide

Por primera vez en su historia, la NFL implementará la tecnología Hawk-Eye (Ojo de Halcón) para la medición de la ubicación exacta del balón en el campo. Esta herramienta, ya utilizada en deportes como el tenis o el futbol, servirá para aumentar la precisión en situaciones críticas de primera y diez. Las cadenas tradicionales seguirán activas como respaldo.

Repetición instantánea más precisa

También se ha expandido la capacidad de la repetición instantánea, permitiendo que desde la cabina de revisión se pueda notificar a los oficiales en campo sobre aspectos objetivos y específicos de una jugada. Esto incluye elementos como si un jugador estaba dentro o fuera del campo, si hubo pérdida de balón antes de caer, o si se pisó fuera en un regreso.

