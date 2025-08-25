NFL 2025: ¿Liga de mariscales veteranos? Este es el promedio de edad de los QB titulares para este año

En poco más de una semana la NFL tendrá su primer juego de la Temporada 2025, entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles. En una liga catalogada de mariscales de campo, la edad empieza a ser un factor en algunos, por lo que una duda general surgió: ¿cuál es la edad promedio de los quarterbacks en la NFL?

¿Veteranos o jóvenes?

Pese a que la edad de algunos mariscales de campo sorprende en demasía, como la de Joe Flacco (40) o Aaron Rodgers (41), la realidad es que el promedio de edad es menor a los 30 años.

En lista de los 32 jugadores que serán titulares en la NFL, el promedio de edad es de 28 años, edad perfecta para explotar o consolidarse como una estrella en la liga. Al día de hoy, cinco quarterbacks cuentan con dicha edad, unos con una carrera más sobresaliente que los otros. Los jugadores en dicho umbral de edad son: Kyler Murray (Arizona Cardinals), Sam Darnold (Seattle Seahawks), Daniel Jones (Indianapolis Colts), Lamar Jackson (Baltimore Ravens) y Joe Burrow (Cincinnati Bengals).

Juventud con vistas a futuro

Dejando de lado a los dos mariscales que ya pasan los 40 años, la juventud también ya se ha vuelto un tema recurrente en la NFL. Entre los 22 y 23 años, cinco jugadores buscarán hacer suya una liga que ya mira hacia el futuro.

Los cinco quarterbacks que tienen dichas edades son: J.J. McCarthy (Minnesota Vikings), Drake Maye (New England Patriots), Cam Ward (Tennessee Titans), Caleb Williams (Chicago Bears) y C.J. Stroud (Houston Texans).

