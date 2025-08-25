Amari Cooper regresa a los Raiders; firma contrato por un año con Las Vegas

El receptor abierto Amari Cooper volverá a vestir el uniforme de los Las Vegas Raiders, después de que el equipo y el jugador acordaran un contrato por una temporada. La noticia fue confirmada por la NFL a través de redes sociales, citando al insider Ian Rapoport como fuente.

Cooper, quien en su paso por los Raiders mostró ser una pieza ofensiva clave, regresa tras un recorrido por otras franquicias y lo hará con la misión de reforzar el ataque aéreo en la próxima campaña de la NFL.

Cooper vistió el número 89 en su primer paso con Raiders | MexSport

Amari Cooper, de vuelta a la franquicia que lo vio brillar

Amari Cooper fue seleccionado originalmente por los Raiders en el Draft de 2015, y rápidamente se convirtió en uno de los receptores más productivos de la liga. Su regreso significa un reencuentro con la afición que lo vio consolidarse como una joven estrella en sus primeras temporadas.

Tras su salida, el wide receiver jugó para los Dallas Cowboys y más recientemente con los Cleveland Browns, donde mantuvo un nivel competitivo. Ahora, a sus 31 años, buscará retomar protagonismo en el equipo negro y plata.

Las Vegas consigue a un exjugador | MexSport

¿Qué significa el regreso de Cooper para los Raiders?

El regreso de Amari Cooper a Las Vegas refuerza una ofensiva que necesita experiencia y dinamismo. Su capacidad de correr rutas precisas y ser una opción confiable en terceras oportunidades lo convierte en un arma inmediata para el nuevo esquema ofensivo.

El acuerdo por un año también le da flexibilidad a la franquicia, que podrá evaluar su rendimiento en la temporada antes de pensar en una extensión a largo plazo. Para Cooper, en cambio, representa la oportunidad de cerrar un ciclo con el equipo que lo eligió y demostrar que aún tiene gasolina para competir al máximo nivel.

El anuncio se ha dado de manera oficial en las redes de la NFL | MexSport

