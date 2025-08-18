Miami Dolphins llegan a acuerdo de un año con el defensivo Matthew Judon

Los Miami Dolphins han asegurado al cuatro veces Pro Bowler Matthew Judon con un contrato de un año que podría alcanzar los 6 millones de dólares, en un movimiento estratégico que busca reforzar la presión al quarterback justo antes de su último partido de pretemporada.

La llegada de Judon responde a las dificultades que ha enfrentado la defensiva de Miami, especialmente en el frente de presión, donde las lesiones han puesto en aprietos al equipo de Mike McDaniel, quien afronta una temporada 2025 bajo la lupa tras una pretemporada complicada.

Un veterano probado para los Dolphins

Matthew Judon, de 33 años, cuenta con una amplia experiencia en la NFL, acumulando 72 capturas de mariscal de campo a lo largo de su carrera con los Baltimore Ravens, New England Patriots y los Atlanta Falcons.

En la temporada 2024 con Atlanta, participó en los 17 partidos y registró 5.5 capturas, una intercepción y un touchdown defensivo. Aunque en 2023 una rotura de bíceps limitó su producción, previamente tuvo campañas de alto impacto, como las 15.5 capturas en 2022 y las 12.5 en 2021, consolidándose como uno de los pass rushers más efectivos de la liga en ese periodo.

Contexto de los Miami Dolphins en 2025

El grupo de vanguardia defensivo de Miami ha sufrido múltiples bajas por lesiones, en esta posición sin embargo, de cara a la nueva temporada, los Delfines contarán con Bradley Chubb quien vuelve tras un desgarro de ligamento cruzado anterior. Asimismo estará, Jaelan Phillips y Chop Robinson, jóvenes figuras aunque con historiales de lesiones.

Ante este panorama, la incorporación de Judon representa un seguro de experiencia y consistencia para una defensa que necesita estabilidad.

