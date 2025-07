Dolphins: Tyreek Hill promete mostrar 'su mejor versión' esta temporada

Durante toda la temporada baja, Tyreek Hill escuchó el clip de sí mismo declarando frustradamente "me voy" de los Dolphins de Miami después del decepcionante final de la temporada pasada.

El estelar receptor de los Dolphins ya no se siente de esa manera. Lamenta haber hecho esos comentarios. Y dijo que entre sus objetivos esta temporada está exhibir una versión de sí mismo —una más tranquila y madura— que aún no ha mostrado en su carrera.

Tyreek Hill, estrella de los Dolphins | AP

"He escuchado eso literalmente toda la temporada baja de alguna manera en los cortos de YouTube porque mis hijos están siempre en YouTube", dijo Hill el martes cuando los veteranos de los Dolphins se presentaron al campamento de entrenamiento . "Y yo pienso, ' No quiero poner eso ahí para que mis hijos lo vean '".

Hill ha sido noticia —tanto buena como mala— a lo largo de su carrera. El exabrupto de la temporada pasada, que incluyó retirarse en la segunda mitad del partido final de la temporada regular de Miami contra los Jets de Nueva York, fue un ejemplo de las payasadas que el All-Pro dijo que no pueden seguir ocurriendo.

Desde entonces, ha tenido conversaciones con sus compañeros de equipo y el entrenador Mike McDaniel sobre cómo ser más líder en el futuro, especialmente para unos Dolphins que llevan más de dos décadas sin ganar un juego de playoffs.

Hill cumple 10 años en la NFL | AP

"Por eso este año, toda esta temporada baja, he estado esforzándome al máximo", dijo Hill. "Le dije a mi papá, 'Quiero ver cómo se ve cuando me concentro solo en el fútbol, y solo me enfoco en mí mismo y en la familia'. Porque siento que realmente no he estado dando la mejor versión de mí, de Tyreek, en toda mi carrera. ... Solo quiero ver cómo se ve esa versión de mí mismo. Estoy deseando verlo".