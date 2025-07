El nuevo entrenador de los Raiders Pete Carroll enfrenta con alegría este nuevo reto

Pete Carroll estaba emocionado porque, bueno, es Pete Carroll. Estaba en la sala de prensa de los Raiders el martes respondiendo a las preguntas de los reporteros, pero su mente estaba en la reunión de equipo que se llevaría a cabo una hora después.

“No puedo esperar para iniciar esto y comenzar a rodar”, dijo Carroll.

Pete Carroll, nuevo entrandor de los Raiders | AP

Este es un territorio familiar para Carroll, algo que extrañó después de un año fuera. Ahora en Las Vegas, intentará revivir una franquicia que aún está intentando volver a su vieja gloria que llegó a su fin con su última aparición en el Super Bowl en la temporada 2002.

Ese esfuerzo comienza en serio el miércoles por la mañana cuando los Raiders abran el campo de entrenamiento, y Carroll no está de fiesta con un equipo que viene de una temporada de 4-13.

“Vamos a ganar un montón de juegos”, dijo Carroll. “No puedo imaginarme otra cosa. He estado ganando diez juegos al año durante 20 años o algo así. Quiero decir, ¿cuáles son mis expectativas? Vamos a ganar un montón, y no me importa quién escuche eso".

"No se trata de lo que alguien escuche. Se trata de lo que hacemos, y por eso las expectativas son realmente altas. Los estándares deben ser tales que las expectativas puedan cumplirse. Veremos qué pasa”.

Raiders busca salir del fondo de la AFC West | AP

Carroll espera seguir el plan de juego que llevó a Seattle en 2010. Los Seahawks terminaron 7-9 en cada una de las dos primeras temporadas de Carroll antes de registrar victorias de dos dígitos en ocho de los siguientes nueve años.

Esa racha incluyó apariciones consecutivas en el Super Bowl: una victoria aplastante de 35 puntos sobre Denver y una memorable y desgarradora derrota ante Nueva Inglaterra.

Antes de eso, Carroll convirtió a USC en uno de los programas dominantes de la nación que incluyó los campeonatos nacionales de 2003 y 2004, el primero compartido con LSU.

“Uno tiene una filosofía o no la tiene, y nosotros tenemos una", dijo Carroll. "Tenemos creencias y principios que nos guían, así que no los estoy alterando mucho. Me mantengo fiel a lo que sabemos y a lo que ha sido exitoso para nosotros”.

Parte de la confianza de Carroll se puede rastrear al año pasado cuando estuvo fuera de las líneas laterales después de que los Seahawks lo obligaron a salir.

Carroll es el entrenador más veterano de la NFL | AP

“El año pasado fue realmente valioso para mí”, dijo Carroll. “La perspectiva que tienes cuando estás en medio de ello es diferente a cuando puedes dar un paso atrás. La oportunidad de claridad... fue tan obvia para mí, así que vi las cosas de manera diferente, y sentí que aprendí muchas cosas y absorbí mucho y he alterado mis expectativas de lo que podemos hacer y cómo necesitamos mejorar y hacer las cosas de manera más eficiente en todas las áreas”.

Podría estar disfrutando de la jubilación, pero saltó a la oportunidad de entrenar nuevamente cuando los Raiders llamaron. Carroll cumple 74 años el 15 de septiembre, pero el entrenador activo más viejo de la NFL no parece estar listo para desacelerar.

Una reunión de equipo a la una de la tarde no es algo solo para pasar el rato, sino que es el momento para que Carroll ataque con entusiasmo.

“Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos”, dijo Carroll. “Tenemos que averiguar quiénes somos, y eso necesita ser bien guiado. Así que comienza conmigo, y luego los coordinadores a través de los entrenadores de posición tienen que hacer un trabajo tremendo para averiguar qué pueden aportarnos con los jugadores que tenemos. Es un gran proceso. Puede sonar un poco vago en ese pensamiento, pero esto es una ciencia específica para mí”.

