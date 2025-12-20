Bruno Valdez asegura que quiere regresar a la Liga MX para retirarse con América

Uno de los defensores centrales más queridos en los últimos años por la afición del América, el paraguayo Bruno Valdez, ha dejado claras sus intenciones de regresar en algún momento al plantel de Coapa para terminar su carrera.

El sudamericano fue campeón de Liga MX con las Águilas en el Apertura 2018, por lo que le ha quedado un lindo recuerdo de su paso como jugador azulcrema. En una charla con Gibrán Araige de TUDN, Valdez mencionó que le gustaría regresar, esto aprovechando su paso por México en sus vacaciones.

Valdez quiere una segunda etapa en el futbol de México | Imago7

¿De regreso a casa?

Durante la entrevista con TUDN, Bruno Valdez fue demasiado enfático en sus intenciones de regresar a la que en algún momento fue su casa, pues su paso en años anteriores fue muy bueno, por lo que quisiera agregar capítulos a su historia como americanista,

"Con muchísimas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística y cerrar mi etapa en México, mostrarle a mis hijos que jugar en el Azteca es magnífico. Me gustaría retirarme en América la verdad", dijo el paraguayo.

A pesar de no ser tan veterano en el futbol, Valdez también ha mencionado que en caso de volver, entiende que su rol no sería protagónico, pues los años han pasado y el plantel actual tiene mucha experiencia, por lo que podría comprender no ser tan tomado en cuenta.

Valdez con Alejandro Zendejas | X: @ClubAmerica

"Si es por mí, la verdad vuelvo y disfruto desde donde me toque apoyar a la gente también, a los compañeros", aseguró, destacando al mismo tiempo a uno de los nuevos talentos del club: "A Ramón no le hace falta nada, está en una posición buena, tiene qué aprovechar sus oportunidades, pronto conseguirá la titularidad".

"El defensa más goleador"

En redes sociales, el Club América compartió algunas postales de la visita de Bruno Valdez a las instalaciones de Coapa, en donde se reencontró con algunos de sus excompañeros como Alejandro Zendejas y Henry Martín, con quien fue campeón en aquel torneo de Apertura 2018.

La afición azulcrema tomó de la mejor manera las imágenes, pues todos recuerdan de manera nostálgica al "defensa más goleador", como lo han llamado en las publicaciones. Con presente en Cerro Porteño, no se sabe si en un futuro cercano Valdez regresará al cuadro americanista, pero por lo pronto ha dejado este lindo recuerdo en el final del 2025.