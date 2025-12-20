Salinas Pliego deberá pagar 51 mil millones de pesos en enero; el empresario pide tregua al gobierno

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, deberá pagar 51 mil millones de pesos al SAT en enero de 2026, según confirmó el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino.

La cifra corresponde a impuestos omitidos entre 2008 y 2013, aunque el empresario aún podría beneficiarse de un “ajuste” de hasta el 39%, conforme al Código Fiscal de la Federación.

Ricardo Salinas Pliego deberá pagar en enero 51 mmdp / Redes Sociales

“El ajuste podrá ser hasta de 39 por ciento de conformidad con la ley”, señaló Martínez Dagnino durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El dinero será para programas sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el recurso que se obtenga de ese pago será destinado a fortalecer programas sociales, como la pensión Mujeres Bienestar. Y dejó claro que no se trata de una persecución.

“Aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley”, expuso.

El dinero que debe el empresario se irá en programas sociales / Redes Sociales

“¿Por qué ahora son 51 mil?, porque la ley también dice que se va actualizando (…) así dice la resolución de los tribunales, y nosotros tenemos que cumplir la ley”, añadió.

Insistió en que el procedimiento es estrictamente legal, y que en enero se notificará el requerimiento. Si no hay pago, entonces se pasaría a otra fase.

El dueño de TV Azteca ya no quiere pelear con el Gobierno Federal / Redes Sociales

Salinas Pliego: “No hemos buscado el conflicto”

En respuesta, el empresario Ricardo Salinas Pliego expresó en redes sociales su intención de cerrar este capítulo y dejar atrás el conflicto con el gobierno.

“Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva”, expuso Salinas en un comunicado en sus redes.

El empresario se esperará a enero para conocer el monto a pagar / Redes Sociales

También pidió claridad: “Lo más prudente y responsable de parte de la firma es esperar a enero, a que el SAT precise por escrito los fundamentos de la cifra que señala como adeudo (…) y nos entregue el desglose detallado y transparente de los cálculos que la sustentan”.