Minnesota Vikings responden a críticas por agregar porristas masculinos a su equipo

En un paso importante hacia la inclusión en la NFL, los Minnesota Vikings confirmaron que, a partir de la nueva temporada, contarán con dos hombres en su equipo oficial de porristas. La noticia ha generado reacciones divididas entre los aficionados, al grado de que algunos decidieron cancelar sus abonos de temporada.

Los nuevos integrantes son Blaize Shiek y Louie Conn, quienes han enfrentado comentarios despectivos y homofóbicos en redes sociales. Sin embargo, ambos aseguraron que no permitirán que esos ataques opaquen el esfuerzo y la disciplina que los llevaron a ganarse un lugar en la plantilla de animadores del equipo.

Criticaron al equipo | AP

La NFL y la inclusión de porristas masculinos

Aunque la presencia de hombres en equipos de porristas de la NFL todavía es poco común, no es un hecho aislado. En 2018, los Los Angeles Rams rompieron con la tradición al sumar a Quinton Peron y Napoleon Jinnies, convirtiéndose en pioneros en la liga.

Actualmente, además de los Vikings y Rams, otros equipos que ya cuentan con porristas masculinos son los Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts, Tennessee Titans, New England Patriots, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles y los Baltimore Ravens.

Han habido hombres porristas desde 2018 | X

Vikings defienden a sus porristas

La decisión de los Vikings ha sido aplaudida por sectores que promueven la inclusión y la igualdad de género en el deporte, mientras que otros seguidores de la franquicia mostraron su desacuerdo con la medida. El equipo de Minnesota defendió su decisión con un comunicado.

“Si bien muchos fanáticos pueden estar viendo porristas masculinos por primera vez en los juegos de los Vikings, los porristas masculinos han sido parte de equipos anteriores de los Vikings y durante mucho tiempo han estado asociados con la porrismo universitario y profesional... Se seleccionó a las participantes por su talento, pasión por la danza y dedicación para mejorar la experiencia del día del partido. Apoyamos a todas nuestras porristas y estamos orgullosas de su papel como embajadoras de la organización", comentaron.

Con este paso, los Minnesota Vikings se unen a la lista de franquicias de la NFL que buscan romper estereotipos en el deporte profesional y dar mayor visibilidad a los hombres que también forman parte del mundo de la animación y el baile.

Varios equipos cuentan con porristas masculinos | X

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo un maloso! Tom Brady ya luce los colores de los Raiders