Tampa Bay Buccaneers se desprenden de Shilo Sanders tras agresión a rival

Los hijos de Deion Sanders no han tenido el mejor de los éxitos en su corta carrera en la NFL. Ahora, el afectado fue Shilo Sanders, que aunque tuvo mejores reacciones en los campos de entrenamiento que su hermano Shedeur, fue liberado por parte de los Tampa Bay Buccaneers.

La razón por la que el profundo fue expulsado del equipo de Florida fue por una agresión que se suscitó en el último juego de la pretemporada, ante Buffalo Bills. El safety de los Bucaneros tuvo un altercado con el ala cerrada de los Bills, Zach Davidson.

Durante una jugada, Davidson realizó un gran trabajo de bloqueo, sin embargo, el calor del momento llevó a Sanders y a Zach a los empujones. Tal fue la frustración de Shilo, que terminó por lanzar un golpe, acción que terminó por expulsarlo del juego.

In less than 24 hours, rookie safety Shilo Sanders got ejected from a game and then waived from the Buccaneers. pic.twitter.com/HcyUk5uv9e — Adam Schefter (@AdamSchefter) August 24, 2025

La reacción de Todd Bowles, entrenador en jefe

Tras su expulsión, el entrenador en jefe de los Bucaneros miró con decepción al safety, ya que su permanencia dentro de Tampa Bay nunca estuvo asegurada. En conferencia de prensa después del partido, Todd Bowles habló sobre el altercado, en el que mostró su frustración por las acciones de Sanders.

"No puedes lanzar golpes en esta liga, eso es inexcusable", comentó Bowles. "Te van a atrapar siempre. Tienes que crecer a partir de eso", sentenció el entrenador antes del anuncio de la salida.

