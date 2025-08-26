Los Browns cambiaron a Kenny Pickett a Las Vegas el lunes por la noche por una selección de quinta ronda del draft de 2026, lo que les dio a los Raiders un mariscal de campo suplente probado y despejó el camino para que dos novatos respaldaran a Joe Flacco en Cleveland.

Es la tercera vez en menos de 18 meses que Pickett es traspasado. Fue la vigésima selección general de Pittsburgh en el draft de 2022 y fue titular en 24 juegos en dos temporadas para los Steelers antes de ser traspasado a Filadelfia en 2024.

La NFL hizo oficial el trade de Pickett | NFL|

Pickett respaldará a Geno Smith en Las Vegas después de que Aidan O'Connell se rompió la muñeca derecha en el partido de pretemporada del sábado en Arizona.

Los Eagles ganaron el Super Bowl la temporada pasada, cuando Pickett era el suplente de Jalen Hurts. Fue traspasado a Cleveland en marzo por Dorian Thompson-Robinson y una selección de quinta ronda.

Pickett con los Steelers | AP|

Cleveland fichó a Flacco un mes después y seleccionó a Dillon Gabriel en la tercera ronda y a Shedeur Sanders en la quinta.

