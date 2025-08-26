Los Gigantes de Nueva York liberarán a Tommy DeVito

Los Gigantes de Nueva York renunciaron al quarterback Tommy DeVito, según una persona familiarizada con la decisión, poniendo fin al tiempo del favorito de los fanáticos locales con el único equipo de la NFL del que ha formado parte en su carrera. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la medida no había sido anunciada.

No se esperaba que DeVito, agente libre no reclutado y originario del norte de Nueva Jersey, conocido como "Tommy Cutlets", entrara al equipo tras los fichajes de los veteranos Russell Wilson y Jameis Winston y la selección de Jaxson Dart en la primera ronda del draft.

DeVito no tuvo otra que salir

El entrenador Brian Daboll afirmó que DeVito hizo todo lo que se le pidió durante el campamento de entrenamiento y los partidos de pretemporada, pero que Nueva York no tenía ninguna posibilidad de mantener a cuatro jugadores en la posición de quarterback en la plantilla de 53 jugadores.

DeVito busca equipo

Regresar al equipo de prácticas es una posibilidad, aunque DeVito podría despertar el interés de equipos de toda la liga por un puesto como suplente dada su experiencia profesional.

Con 27 años, ha sido titular en ocho partidos y ha participado en 12, completando el 65% de sus pases para 1,358 yardas, ocho touchdowns y tres intercepciones.

Durante el partido de exhibición, DeVito completó 30 de 38 pases para 323 yardas, con cuatro touchdowns y una intercepción. Al preguntársele después sobre su futuro, reconoció la posibilidad de que fuera su última vez con el uniforme de los Giants.

