John Harbaugh y los Baltimore Ravens rompen récord para mal dentro de la NFL

Baltimore Ravens y Buffalo Bills regalaron uno de los mejores partidos de la temporada, y apenas va la Semana 1. Josh Allen lideró a los suyos y consumó una remontada histórica en el último cuarto, aunque también dejó una de las peores cifras para los Cuervos dentro de la NFL.

El equipo de John Harbaugh se convirtió en el primer conjunto en toda la historia de la NFL en perder un partido con más de 40 puntos más de 235 yardas terrestres. Previo a la derrota de los Ravens, la marca de los equipos con esas características era de 277-0, incluyendo Playoffs.

Lamar Jackson | AP

John Harbaugh y sus grandes derrotas

El entrenador en jefe de los Cuervos también se hizo acreedor con uno de los peores récords dentro de la NFL. Tras su derrota en Highmark Stadium, John Harbaugh perdió su partido número 17 después de tener una ventaja de doble dígito, la mayor cantidad para cualquier head coach desde 1992.

Derrick Henry, de héroe a villano

El corredor de los Baltimore Ravens tuvo una tarde de estadísticas de ensueño, sin embargo, un error condenó a su equipo. El exjugador de los Tennessee Titans perdió un balón en su medio campo y le dio la oportunidad a los Bills de empatar o ganar juego, cosa que sucedió.

El número 22 de los Cuervos terminó con 169 yardas por tierra y dos touchdowns; además de 13 yardas por recepción. Por su parte, Lamar Jackson tuvo un partido que rozó en lo perfecto, pero tampoco pudo impedir la debacle de los suyos.

Derrick Henry | AP