NFL 2025: Los lesionados al momento en la presente temporada

La NFL regresó de la mejor manera y dejó grandes momentos. Partidos apretados, victorias agónicas, palizas y regresos es lo que ha dejado la Semana 1 de la Temporada 2025 -a falta del Monday Night- pero también, el elefante en la habitación de las lesiones se hizo presente.

Desde el primer partido entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles, llegó la primera lesión en juego de la campaña. Ben VanSumeren se lesionó antes de la primera serie ofensiva del juego, lo que lo obligó a abandonar el terreno del Lincoln Financial Field.

Ben VanSumeren en el primer juego | AP

Los lesionados más notables en la Semana 1

Ben VanSumeren - Philadelphia Eagles

Xavier Worthy - Kansas City Chiefs

George Kittle - San Francisco 49ers

Nick Emmanwori - Seattle Seahawks

Jauan Jennings - San Francisco 49ers

Micah McFadden - New York Giants

Jack Conklin - Cleveland Browns

George Kittle | AP

¿Cuánto tiempo estarán fuera?

Al ser lesiones distintas, el periodo de su recuperación también lo es. Al momento, varios de los jugadores -como Jack Conklin- solo fueron colocados en la lista de cuestionables y no de reserva de lesionados.

Las lesiones más comunes dentro de la NFL varían dependiendo del contacto o la situación del juego. Dentro de las más destacadas están las lesiones en rodillas, tobillos, musculares y conmociones cerebrales.

Micah McFadden | AP