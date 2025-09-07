¡Sufrido! Buffalo le dio la vuelta a los Ravens con dramatismo en el primer Sunday Night de la temporada

Remontada histórica. Juegazo cardiaco en el Highmark Stadium, donde Josh Allen y los Buffalo Bills vinieron de atrás para vencer 41-40 a los Baltimore Ravens, en un encuentro donde estuvieron abajo por 15 puntos en el último cuarto.

Aunque Lamar Jackson y Derrick Henry estaban en plan imparable, el MVP del 2024 jamás bajó los brazos y guió a los Bills a la victoria con tres posesiones finales que culminaron con dos touchdowns y un gol de campo con el que se llevaron la victoria.

Imágenes del Bills vs Ravens | AP

El momento clave fue cuando el corredor estrella de los Ravens sufrió un balón suelto con tres minutos en el reloj y Allen los transformó en una anotación que los puso a solo una posesión de distancia

Aunque los Ravens siempre fueron adelante y estaban intratable con siete de ocho ofensivas que terminaron con puntos, los Bills siempre se mantuvieron en la pelea hasta el último cuarto donde se definió todo.

Imágenes del Bills vs Ravens | AP

Baltimore ganaba 34-19, pero comenzado el último periodo, Josh Allen consiguió su primera anotación terrestre de la temporada. Los Ravens parecían sentenciar el juego con un touchdown de Henry, pero Buffalo encontraba una anotación milagrosa de Keon Coleman.

En una jugada inesperada, Derrick perdió el balón y los Josh convertía esa posesión en siete puntos. La defensiva respondió y una vez más, Allen los colocó en zona de gol de campo para concretar la remontada.

Imágenes del Bills vs Ravens | AP