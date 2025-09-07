George Kittle y su mentalidad "Cero Miedo", en honor a Penta

San Francisco 49ers consiguió una apretada victoria ante su rival divisional Seattle Seahawks, en un partido cargado de lesiones para los Niners. Uno de los jugadores que tuvo que salir por molestias fue el ala cerrada George Kittle, no sin antes anotar su primer touchdown de la campaña y festejar como uno de sus luchadores favoritos: Penta Zero Miedo.

El ala cerrada del equipo de la bahía demostró el día de hoy y en ocasiones anteriores su pasión por la lucha libre, lo que lo llevó a adoptar al "cero miedo" como un mantra de vida. George Kittle fue directo a las diagonales en la primera serie ofensiva, y con un pase preciso de Brock Purdy rompió el empate y festejó como Penta.

CERO MIEDO 👌



GEORGE KITTLE WITH THE SALUTE TO HIS FRIEND PENTA #FTTB



Su gran relación con la lucha libre y Penta

El número 85 de los 49ers nunca ha ocultado su cariño por la lucha libre, en especial por la WWE. El jugador en muchas ocasiones asistió a WrestleMania y demás eventos de la empresa que encabeza Triple H.

De igual forma, Kittle comentó en una entrevista para la NFL el porqué sus festejos son con el sello insignia del luchador mexicano. "Yo celebro como él. Cuando juegas futbol americano tienes que tener 'Cero miedo'. Y eso es lo que hace, pone los dedos hacia arriba y luego los apunta hacia abajo: 'Cero Miedo', porque si tienes miedo, quizá no quieras ir por un balón o no quieres hacer una jugada porque te van a pegar muy duro".

Su lesión en el duelo ante Seattle

George Kittle es una de las armas fundamentales en el esquema de Kyle Shanahan, por lo que su lesión generó muchas incertidumbres. El ala cerrada dejó el campo en la primera mitad, por una dolencia en el tendón de la corva.