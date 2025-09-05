Christian McCaffrey en duda para duelo entre 49ers y Seahawks

El corredor estrella de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, es duda para el primer partido de la temporada, en la NFL después de lesionarse la pantorrilla en una práctica de esta semana.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que McCaffrey se lesionó durante el entrenamiento del 4 de septiembre y no pudo entrenar con el equipo después. Estaba entrenando por fuera durante la parte libre del entrenamiento.

McCaffrey es optimista

El entrenador Kyle Shanahan se negó a dar más detalles sobre McCaffrey, salvo decir que estaría en duda. Sin embargo, McCaffrey afirmó que planea jugar ante Seattle.

“Nada grave, te lo aseguro”, dijo McCaffrey. “Como dije, me siento genial con mi situación actual. Desafortunadamente, con mi historial de lesiones, a veces, cuando no entreno, las cosas se exageran. Pero como dije, me siento genial”.

Antecedentes de lesión

McCaffrey se perdió casi todo el campamento de entrenamiento de la temporada pasada debido a lo que el equipo inicialmente describió como una lesión en la pantorrilla. Se esperaba que estuviera listo para el inicio de la temporada, pero fue baja de último momento para ese partido debido a lo que se denominó tendinitis aquílea bilateral.

McCaffrey viajó a Alemania para consultar con un especialista y se perdió los primeros ocho partidos de la temporada. Regresó para jugar cuatro partidos antes de lesionarse la rodilla en la semana 13, lo que le puso fin a la temporada.

