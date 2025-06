Christian McCaffrey confiesa estar listo físicamente para la nueva temporada

Christian McCaffrey apunta a estar listo para la nueva temporada de NFL con los San Francisco 49ers. Tras un año plagado de lesiones en el cual sólo disputó cinco partidos, el corredor reveló estar finalmente al 100 por ciento físicamente.

El año pasado, McCaffrey se perdió el inicio de temporada tras haber sufrido una tendinitis de Aquiles en ambos pies. Esto lo llevó a perderse no sólo el primer partido de temporada, sino que fue puesto en la lista de lesionados y terminó perdiéndose los primeros ocho juegos de la campaña.

Se alista para la temporada | AP

El corredor de los Niners volvió a media temporada, sin embargo, tras disputar sólo cinco partidos sumando 347 yardas totales sin una anotación, se volvió a lesionar esta vez sufriendo un esguince de ligamento cruzado posterior en la rodilla derecha, misma que lo dejó fuera el resto de la temporada.

Se perdió casi toda la temporada | X

Se siente bien físicamente

Durante la pretemporada del equipo McCaffrey reveló tomar el tiempo libre fuera del emparrillado para recuperarse no sólo físicamente, sino que también mental y emocionalmente. Ahora según reveló el corredor está listo para iniciar la temporada.

"Siendo totalmente transparente, obviamente el año pasado no salió como yo quería… Este tiempo libre me ha permitido empezar desde cero y ahora recuperarme mental, emocional y físicamente, en todos los sentidos. Ha sido muy necesario.

"Me siento genial. Quería estar en una posición en la que no me perdiera ni un solo día de las actividades organizadas por el equipo y pudiera volver a entrenar y jugar al futbol americano de nuevo, estar sano y no perderme ningún día, y lo logré".

Reveló sentirse 'genial' | AP

