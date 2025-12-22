Jugador en España acepta que no es heterosexual: "No quiero tener pareja y ocultarme"

La homosexualidad todavía es un tema tabú en el futbol profesional. Mientras que en el futbol femenil es más común ver jugadoras lesbianas, queer y con preferencias que se salen de la heteronormatividad, entre varones es prácticamente imposible que un jugador reconozca su orientación.

Entre los pocos valientes que han abierto su preferencia públicamente en un contexto todavía predominantemente machista, se encuentran los australianos Andy Brennan y Josh Cavallo. El primero "salió del clóset" en 2019, mientras que el segundo lo hizo en 2021 y en su momento reconoció que recibió amenazas de muerte.

A estos dos jugadores se sumó recientemente Alberto Lejárraga, quien milita en la Segunda Federación (lo que sería una Cuarta División) de la Real Federación Española de Futbol. En entrevista con el diario Marca, el jugador señaló que no quiere ocultarse más, ya que no le parece justo.

Alberto Lejárraga le ha hecho frente a la homofobia en el futbol español | X: @alberto_leja

¿Qué dijo Alberto Lejárraga sobre su preferencia sexual?

Originario de Madrid, el jugador tiene 30 años, se desempeña como portero y además es ingeniero informático. Desde 2023 reconoció que no es heterosexual y que se identifica como pansexual o bisexual, con lo que se convirtió en el primer jugador en el futbol profesional de España en "salir del clóset". Sin embargo, recientemente trascendió su nombre de nuevo por la entrevista que concedió.

"Yo en este momento vivo mi vida con total normalidad y no tengo ningún problema con este tema, aunque hubo algún tiempo que la situación era complicada. Si yo puedo ayudar a que otras personas no pasen por ese camino o que ese camino sea más fácil, pues por mí encantado y ojalá que sea así", declaró Lejárraga.

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

El guardameta enfatizó que para él siempre fue normal que su relación con Rubén, su esposo, fuera abierta y consideró que poco a poco se ha abierto más el tema en el futbol profesional. "Creo que cada vez hay menos miedo. De hecho, cuando se produce algún episodio de odio, de insultos con respecto a este tema, un porcentaje mayoritario de personas está en contra".

¿Cómo fue 'salir del clóset' en el futbol profesional?

Por otra parte, reconoció que no ha sido sencillo, aunque en su equipo, Sanse, se ha sentido arropado. "Para mí era como impensable poder hablar de mi vida, de mi sexualidad abiertamente. Era algo que no se me pasaba por la cabeza hasta que tomé la decisión de decirlo. No quiero tener pareja y tener que ocultarme. No lo veo justo, no lo veo bien y no quiero hacerlo. Por ello tomé la decisión de hablarlo. Me aceptaron perfectamente".

Alberto reconoció que el vestuario lo ha arropado | X: @alberto_leja

"Al principio igual choca un poco porque no se lo esperaban. Pero más allá de eso, con total normalidad lo acogieron. En el vestuario, en viajes, en cenas... se comenta las cosas, pero con total normalidad", y por último opinó que en ocasiones se necesitan acciones más contundentes. Puso de ejemplo cuanto en un partido contra Majadahonda recibió insultos homofóbicos y aunque el juego se detuvo, el rival no hizo nada más que sacar un comunicado.

"En la sociedad, en general; y en los estadios, en particular, no sé por qué pero esto se magnifican. Damos manga ancha para que cualquiera insulte, que suelte todo lo que lleva dentro de una manera muy fea en cuanto a racismo, homofobia, machismo... Esto sigue pasando y tenemos que luchar contra ello", finalizó.