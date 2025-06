Aaron Rodgers asegura que esta es su última temporada como jugador en la NFL

Después de meses de interrogantes, Aaron Rodgers por fin accedió a firmar con los Pittsburgh Steelers, aunque solo por un año, algo que tiene sentido después de escuchar lo que el ganador de un Vince Lombardi contó en entrevista en el show de Pat McAffe.

Rodgers, que tiene 41 años de edad, aseguró que lo más probable es que esta sea su última temporada como jugador profesional en la NFL, razón por la cual decidió firmar con los Acereros.

Steelers QB Aaron Rodgers told the @PatMcAfeeShow that he’s “pretty sure this is it”, the last season of his NFL career. Rodgers said it is why he signed a one-year deal in Pittsburgh. pic.twitter.com/MVRVcQhd6E

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 24, 2025