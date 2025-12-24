Dominio veterano: Aaron Rodgers supera en victorias de playoffs a todo el panorama de la AFC

En un giro estadístico que resalta la brecha de experiencia en la Conferencia Americana, Aaron Rodgers se posiciona como el mariscal de campo con más colmillo en la postemporada actual. El veterano mariscal de los Pittsburgh Steelers acumula 11 victorias en playoffs, una cifra superior a la suma total de todos los demás QBs proyectados para la postemporada en la AFC.

Aaron Rodgers, 41 años de edad | AP

A medida que se acerca el cierre de la temporada 2025, el contraste entre la longevidad de Rodgers y la nueva generación de pasadores es abismal. Mientras Rodgers sostiene el fuerte con más de una decena de triunfos en enero, el resto del campo combinado apenas alcanza las 10 victorias.

El desglose de la experiencia en la AFC

La disparidad se hace evidente al observar los registros individuales de los jóvenes talentos que buscan destronar al veterano:

Josh Allen (Bills): 7 victorias.

C.J. Stroud (Texans): 2 victorias.

Trevor Lawrence (Jaguars): 1 victoria.

Justin Herbert (Chargers): 0 victorias.

Bo Nix (Broncos): 0 victorias.

Drake Maye (Patriots): 0 victorias.

Josh Allen tiene 7 victorias en Playoffs | AP

Un cambio de guardia a medias

El dato es una prueba contundente del vacío de veteranía que dejó el retiro o la baja de juego de figuras históricas en la conferencia. Josh Allen se mantiene como el único perseguidor cercano, habiendo construido una carrera sólida en Buffalo, pero aún lejos del doble dígito de Rodgers.

Por otro lado, la presencia de novatos y jugadores de segundo año como Nix, Maye y Stroud subraya que la AFC está en pleno proceso de renovación. Si bien el talento joven abunda, la estadística sugiere que, a la hora de la verdad, la experiencia de Rodgers podría ser el factor determinante para los Steelers en su búsqueda por el Super Bowl.

¿Podrán los jóvenes talentos revertir esta estadística en enero, o pesará más la trayectoria del histórico número 8 de Pittsburgh? La postemporada dictará la sentencia definitiva.