Matan a Imani Dia Smith, actriz de El Rey León en Broadway; el marido fue detenido

La violencia le arrancó la vida a una joven estrella del teatro musical. Imani Dia Smith, actriz que dio vida a Nala en el musical de El Rey León en Broadway durante su infancia, fue asesinada a los 25 años en Edison, Nueva Jersey.

De acuerdo con las autoridades, Imani fue encontrada con heridas de arma blanca en una residencia y trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick, donde fue declarada muerta.

Imani Dia Smith era madre de un niño de tres años / FB: @imani.smith.39

Detienen al marido y es el principal sospechoso

La policía detuvo a su pareja, Jordan D. Jackson-Small, quien ya enfrenta múltiples cargos: asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor, posesión de un arma con un propósito ilegal y posesión ilegal de un arma.

Smith era madre de un niño de tres años, quien ahora queda bajo el cuidado de su familia. Kira Helper, tía de la actriz, confirmó los hechos a través de la plataforma GoFundMe, donde inició una campaña para apoyar a los padres de Imani, Monique Rance-Helper y Rawni Helper.

La joven actriz se hizo famosa al salir en la obra El Rey León en Broadway / FB: @imani.smith.39

“Además de su dolor, Monique y Rawni están tratando de mantener unida a su familia: consolar a sus hijos, asumir la repentina responsabilidad de criar a su nieto y encontrar una forma de seguir adelante mientras su mundo se hizo pedazos”, escribió Kira en la descripción de la colecta.

Recuerdan a Imani con cariño

Recordó a Imani como “una auténtica artista polifacética”, con una personalidad cariñosa y vibrante. Los fondos recaudados se destinarán a cubrir gastos funerarios, apoyo psicológico a la familia y el cuidado del pequeño.

El marido es el principal sospechosos y fue detenido / Redes Sociales

Imani Dia interpretó a Nala entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012 en uno de los montajes más exitosos de Broadway, que ha sido representado en 22 países.

La tragedia ha conmocionado al mundo del teatro y visibiliza, una vez más, la urgencia de frenar la violencia de género en todos los rincones del mundo.