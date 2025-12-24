Fallece Óscar Montiel, exjugador de Lobos BUAP, a los 28 años de edad

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Óscar Montiel, exintegrante del club Lobos BUAP, a los 28 años de edad. Fuentes cercanas a su entorno confirmaron el deceso, ocurrido por causas naturales, de acuerdo con lo señalado hasta el momento por autoridades y familiares.

La noticia comenzó a circular durante las últimas horas y generó consternación entre excompañeros, aficionados y miembros de la comunidad futbolística que siguieron de cerca su trayectoria dentro del conjunto universitario. Lobos BUAP representó una etapa significativa en el futbol profesional poblano. El jugador también pasó por las inferiores de Puebla.

Anunciaron su fallecimiento | MEXSPORT

Su paso por Lobos BUAP

Su paso por Lobos BUAP coincidió con un periodo de alta exposición y exigencia para el club universitario, que buscaba consolidarse dentro del panorama nacional.

Excompañeros y personas cercanas al entorno del equipo recordaron su compromiso dentro y fuera de la cancha, así como su participación en una plantilla que marcó una época para el futbol en Puebla. Aunque su carrera no estuvo acompañada de reflectores permanentes, su presencia fue parte del engranaje que sostuvo al proyecto deportivo.

Tuvo un breve paso por el equipo | IMAGO7

El fallecimiento de Óscar Montiel ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados y conocidos han expresado mensajes de despedida y solidaridad con su familia. La noticia también ha reavivado la reflexión sobre la realidad que viven muchos atletas una vez que concluye su etapa activa en el deporte profesional.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los servicios funerarios, mientras familiares y personas cercanas solicitan respeto y privacidad en este momento. El nombre de Óscar Montiel queda ligado a la historia de Lobos BUAP y al recuerdo de una generación que dejó huella en el fútbol poblano.

Mandaron su pésame | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.