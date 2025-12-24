Juan Brunetta explica cómo André-Pierre Gignac consiguió la playera de Boca Juniors

En los últimos días se hizo viral un par de fotografías en las que se ve al ídolo de Tigres, André-Pierre Gignac, portando la camiseta de Boca Juniors, después de una ola de rumores sobre el francés. Sin embargo, el galo dejó en claro su amor por la institución regiomontana, por lo que Juan Brunetta, jugador de los felinos, explicó la razón de la indumentaria de Gignac.

"El Gordo (Gignac) es muy fanático de Riquelme; él es de Marsella, pero sí es muy fanático de Román. Esa (playera) se la mandó Riquelme porque creo que habla de vez en cuando con Román", comentó Brunetta en entrevista con ESPN.

Gignac | MEXSPORT

Además, el jugador argentino reveló que Gignac le contó que el cuadro Xeneize lo buscó en una ocasión para disputar una Copa Libertadores, uno de los torneos más grandes y anhelados del continente americano.

"Me contó una vez que lo llamaron cuando Boca jugaba la Libertadores en 2017-2018, pero la verdad es que él en Tigres es la máxima figura en la historia del club y era muy difícil. Te diría que para André Tigres es más que Marsella, pero sí lo llamaron", agregó el argentino.

Brunetta | MEXSPORT

El recuerdo de la Libertadores de 2015

La Copa Libertadores de 2015 tiene un recuerdo especial para los aficionados mexicanos, pero más para los regiomontanos. Tigres llegó a la Gran Final y se convirtió en el último equipo nacional en llegar a dicha instancia, pero todo terminó de una manera amarga tras una goleada en el Estadio Monumental ante River Plate.

Juan Brunetta terminó su intervención en el Líder Mundial con una anécdota que le contó Gignac, específicamente sobre esa Final. El galo tuvo una actuación pletórica en las Semifinales, pero poco pudo hacer ante una férrea defensa Millonaria que se plantó como nunca en Buenos Aires y en San Nicolás.

Aquella Final | MEXSPORT

"Me dice que los centrales de River lo iban a matar, creo que eran (Jonatan Ramón) Maidana y (Ramiro) Funes Mori. Dice que cada vez que él recibía estaban todo el tiempo ahí y que esa Final fue muy brava. River también tenía un equipazo, pero los centrales estaban encima y se hacían sentir", sentenció Brunetta.

¿Se retira André-Pierre Gignac en el Clausura 2026?

El jugador galo estuvo envuelto en rumores sobre un posible retiro y un adiós prematuro, pues su contrato vence a mediados del 2026. Sin embargo, André-Pierre Gignac descartó esa posibilidad y, por lo que se ve, buscará un 'Last Dance' con la institución regiomontana, de la cual ya es el ídolo absoluto.

¿Una última? | MEXSPORT