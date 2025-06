Joe Burrow promete una gran temporada a joven fanático de los Bengals

Prometió volver a postemporada. Joe Burrow, mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, protagonizó un emotivo momento durante su participación en el Fanatics Fest este sábado, cuando conversó con la presentadora Kay Adams. En medio del encuentro, Adams sorprendió a la audiencia al invitar a un joven fanático de los Bengals, llamado Asher, a conocer a su jugador favorito. La interacción no solo fue entrañable, sino que dejó una promesa contundente de Burrow que ya comienza a dar de qué hablar entre los aficionados.

Durante la charla, Burrow le aseguró a Asher que los Bengals "tendrían un gran año", una promesa que no tardó en recibir una respuesta directa del joven, quien le replicó sin titubear: "Más te vale llegar a los playoffs".

Prometió una buena temporada | X

Tras esta amenaza, la presentadora aseguró que habían puesto al QB bajo el reflector a lo que, Burrow simplemente respondió, "Con razón. Con razón", dejando entrever la confianza que tiene en su equipo y su clara intención de recuperar terreno perdido tras una temporada decepcionante.

Aceptó el reto del fanático | AP

Los Cincinnati Bengals cerraron la campaña pasada con un récord de 9-8, quedando a las puertas de la postemporada. A pesar de contar con la sexta ofensiva más anotadora de la NFL, su defensa permitió la séptima mayor cantidad de puntos, un desequilibrio que les costó caro en la lucha por un boleto a los playoffs.

Aunque las lesiones afectaron parte del rendimiento colectivo, Burrow ha asumido públicamente la responsabilidad por la falta de resultados, demostrando su liderazgo tanto dentro como fuera del campo.

tell me how you really feel, kiddo. 😂 #WHODEY Joe Burrow. @Bengals @Fanatics #fanaticsfest pic.twitter.com/ROlpmYkmLw

— Kay Adams (@heykayadams) June 21, 2025