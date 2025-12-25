Call of Duty está por llegar a Nintendo Switch 2: fecha, juego posible y más

Después de años de rumores, memes y frustraciones gamer, Call of Duty finalmente romperá su maldición con Nintendo… pero no será para la Switch que tienes empolvada en el cajón, sino para su sucesora: la Nintendo Switch 2.

Según el periodista Jez Corden de Windows Central, el primer Call of Duty para una consola Nintendo está a “unos meses” de lanzarse. Esto confirmaría que el acuerdo firmado en febrero de 2023 entre Microsoft y Nintendo ya dio frutos.

Hasta el momento no se sabe cuál será el título que llegará a Switch 2 / FB: @LATAMCallofDuty

“Uno de los principales obstáculos encontrados durante el proceso de desarrollo fue la falta de kits de desarrollo para Switch 2”, detalló Corden, explicando por qué el juego no llegó antes.

¿Qué Call of Duty será el elegido?

La gran incógnita es cuál título de la saga será el que finalmente llegue a la consola de Nintendo. Hay dos favoritos en la carrera:

Warzone , el battle royale gratuito que ha hecho historia;

Black Ops 6, la nueva entrega de la línea principal.

La fecha de llegada aún no está clara pero se espera sea este año / FB: @NintendoSwitchLatAm

Mientras tanto, los fans ya están haciendo apuestas sobre si Nintendo se atreverá a correr un shooter de esta magnitud en una consola que históricamente no ha brillado en el apartado gráfico.

¿Y Sledgehammer Games?

Otro indicio de que esto va en serio es que Sledgehammer Games —uno de los estudios clave de la saga— anda contratando gente con experiencia en Nintendo Switch o desarrollo para móviles. Lo que sugiere que el port ya está en proceso avanzado y no se trata solo de pruebas internas.

Los gráficos han sido un problema para que el juego llegue a Nintendo / FB: @LATAMCallofDuty

Más allá del hype

Lo que se cocina no es solo un videojuego, sino una jugada estratégica de Microsoft para volver verdaderamente multiplataforma a su franquicia estrella. El objetivo: que Call of Duty deje de ser exclusivo de Xbox o Play Station y se juegue hasta en tostadoras.

Call of Duty estará en otra plataforma que no sea Xbox o Play Station / FB: @LATAMCallofDuty

Este movimiento también podría abrir las puertas para que otros títulos AAA lleguen con calidad al ecosistema Nintendo, especialmente si Switch 2 logra entregar potencia suficiente para aguantar los estándares actuales.

¿Anuncio en el próximo Nintendo Direct? ¿Tráiler sorpresa en la Gamescom? Todo puede pasar. Lo único cierto es que Call of Duty para Switch 2 es real, y no estamos soñando con una partida imposible.

Nintendo hasta el momento no ha dicho nada al respecto / FB: @NintendoSwitchLatAm