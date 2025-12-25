Milagro de Navidad: Dorismar presume su nueva nariz tras cirugía de reconstrucción

Como si se tratara de un milagro de Navidad, la modelo argentina Dorismar reapareció públicamente no solo para enviar un emotivo mensaje a sus seguidores en plena Nochebuena, sino también para presumir cómo luce tras la más reciente cirugía reconstructiva de nariz, luego de haber sido víctima de una presunta mala praxis médica en México.

Fue a través de sus historias de Instagram que la modelo de 50 años, recordada por sus apariciones en revistas y programas de Televisa, incluidas coberturas de Mundiales de futbol y Juegos Olímpicos, compartió un video para agradecer el apoyo recibido desde que se dio a conocer que había quedado desfigurada del rostro.

Dorimar es una reconocida modelo que participó en muchos programas de televisión en México/IG: @dorismartv

“Quiero aprovechar este momento para desearles una Feliz Noche Buena y una Feliz Navidad. Agradecerles por haber estado pendientes, hoy mi día nueve post operatorio.

Quiero agradecerle a mi doctor por este excelente trabajo en la reconstrucción completa de mi nariz. Yo estoy muy feliz con el progreso que ha ido muy bien y muy rápido, les seguiré contando”, expresó Dorismar.

¿Qué le pasó a Dorismar?

Hace unos días, la revista TVNotas dio a conocer que Dorismar había quedado desfigurada del rostro tras someterse a tres cirugías en México, presuntamente realizadas por el doctor y cirujano plástico José Achar.

De acuerdo con el reporte, la supuesta mala praxis le ocasionó problemas respiratorios, retracción del hueso nasal y una afectación estética severa, situación que la llevó a alejarse del medio artístico y atravesar un episodio de depresión.

“Prácticamente se la mutilaron. Le dejaron una nariz nada funcional”, explicó una fuente citada por la revista TVNotas.

Dorismar sufrió una mala praxis que la dejó con el rostro desfigurado/TVNotas

La cirugía reconstructiva en Colombia

En busca de una solución, Dorismar viajó a Colombia, donde se puso en manos del cirujano Froilán Páez, quien realizó una cirugía reconstructiva para reparar, en la mayor medida posible, el daño previo y devolverle funcionalidad y estética a su nariz.

Complicaciones médicas tras las primeras cirugías

Antes de la intervención en Colombia, Dorismar presentaba diversas complicaciones, entre ellas:

Necrosis de la piel del dorso nasal por inyectables, con cicatriz irreversible.

por inyectables, con cicatriz irreversible. Rechazo de prótesis nasal (implante), con infección y retiro.

(implante), con infección y retiro. Injerto de cartílago auricular con migración errática.

con migración errática. Dificultad para respirar por rinopatía obstructiva y rinitis costrosa derivada de antecedentes quirúrgicos.

La modelo se sometió a una reconstrucción de nariz en Colombia/IG: @dorismartv

El mensaje del cirujano

Sobre este tipo de procedimientos, el doctor Froilán Páez explicó en sus redes sociales la complejidad que implican este tipo de casos:

“Este tipo de retos quirúrgicos los enfrentamos a diario, complejos no solo por la técnica quirúrgica, sino por el compromiso emocional de nuestros pacientes, quienes necesitarán un ajuste exhaustivo de expectativas y una o varias cirugías reconstructivas para buscar reparar, en el mejor porcentaje posible, todos los antecedentes”.