VIDEO: Muere taxista en trágico accidente en San Antonio Abad; rescatan con vida a su perrito

Una trágica mañana de Navidad se vivió este jueves 25 de diciembre en la Ciudad de México, luego de que un taxista perdiera la vida tras chocar y volcar su unidad en la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por fortuna, un perrito que viajaba con él fue rescatado con vida.

Fatal accidente en San Antonio Abad

El taxi de la CDMX, con número económico A-8371C, quedó completamente destruido y con las llantas hacia arriba sobre la calzada San Antonio Abad, casi al cruce con la calle José Tomás Cuéllar, en la colonia Obrera.

El taxi quedó volcado sobre calzada San Antonio Abad/X: @AztecaNoticias

De acuerdo con testigos, el chófer conducía a exceso de velocidad cuando primero se impactó contra una luminaria y después rebotó contra una palmera. El fuerte choque provocó que el conductor saliera proyectado del vehículo, quedando tendido sobre el asfalto ya sin vida, mientras la unidad terminó volcada junto a maquinaria utilizada en la construcción de la ciclovía de la zona.

Rescatan con vida al perrito que viajaba en el taxi

Al sitio arribaron bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes confirmaron el fallecimiento del conductor.

Durante las labores de rescate, los cuerpos de emergencia lograron liberar a un pequeño perro que viajaba en el taxi y había quedado prensado entre los fierros.

El animal únicamente presentó algunos golpes, fue rescatado con vida y trasladado a un centro de atención veterinaria para su valoración.

El perrito quedó prensado entre los fierro del taxi, pero fue rescatado/X: @AztecaNoticias

Video previo revela comportamiento errático del conductor

Sobre el taxista que murió en el accidente, trascendió que conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos de alguna droga, ya que minutos antes del fatal percance fue grabado en video, material que posteriormente se difundió en redes sociales.

El video, captado alrededor de las 7:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre, muestra al conductor deteniendo su unidad en la avenida Pino Suárez, donde descendió del taxi con una actitud descontrolada y anormal.

Según testigos, el hombre se encontraba sin playera, lanzaba golpes al aire, daba vueltas y decía que “tenía animales en el cuerpo”, generando preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Media hora antes del accidente el taxista fue captado con un comportamiento anormal/X: @Gposiadeoficial

Polémica por presencia policial antes del accidente

Lo más llamativo del video, grabado aproximadamente media hora antes del accidente mortal, es que a unos metros del taxi se observa a dos patrullas de la SSC con la torreta encendida y policías a bordo.

Pese a la conducta errática y evidente riesgo, los elementos no intervinieron y aparentemente permitieron que el hombre continuara conduciendo por las inmediaciones del Centro Histórico, lo que ha generado cuestionamientos en redes sociales tras el trágico desenlace.