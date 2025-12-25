El tridente más goleador de las Ligas Top no juega en España ni Inglaterra

La Bundesliga llegó a su parón invernal con un mensaje claro para Europa: el tridente ofensivo más goleador de las ligas top no juega ni en España ni en Inglaterra, sino en Alemania. El Bayern Múnich, bajo el mando de Vincent Kompany, domina con autoridad el futbol europeo gracias a una delantera que está marcando diferencia jornada tras jornada.

Con 41 puntos de 45 posibles, el conjunto bávaro es líder absoluto del campeonato alemán y el único equipo invicto en las cinco grandes ligas, con 13 victorias y dos empates. Más allá de los números colectivos, el foco está puesto en su ataque, que supera con claridad a los mejores frentes ofensivos de la Premier League y LaLiga.

Kompany ha tenido una buena temporada al mando | AP

El Bayern presume el tridente más letal de Europa

La combinación formada por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz se ha convertido en la más productiva de Europa en el plano doméstico. Entre los tres acumulan 34 goles en Bundesliga, una cifra que los coloca por encima de cualquier tridente en Inglaterra, España, Italia o Francia.

En su último compromiso antes del receso, el Bayern goleó 0-4 al Heidenheim, con anotaciones de Kane, Olise y Díaz, confirmando que su poder ofensivo no depende de un solo nombre. La sinergia entre el '9' inglés, el desequilibrio de Olise y la verticalidad del colombiano ha sido clave para el dominio bávaro.

Bayern es el mejor equipo de la Bundesliga | AP

Este registro supera incluso a ataques históricamente mediáticos. El Manchester City, con Erling Haaland, Phil Foden y Tijjani Reijnders, suma 29 goles en Premier League, mientras que el Real Madrid alcanza 27 tantos repartidos entre Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham.

Luis Díaz, pieza clave en el dominio bávaro

En el plano individual, Harry Kane lidera al Bayern con 19 goles y tres asistencias, confirmando su impacto inmediato en Alemania; sin embargo, el rendimiento colectivo se explica también por el aporte de Olise, quien ya suma 15 participaciones directas en goles.

Especial mención merece Luis Díaz, quien se ha consolidado como uno de los atacantes más determinantes del continente. El colombiano registra 8 goles y 6 asistencias en Bundesliga, para un total de 14 intervenciones directas, siendo clave en partidos de alta exigencia.

Díaz ha llegado procedente de Liverpool | AP

Tras el parón invernal, el Bayern regresará a la acción el 11 de enero ante Wolfsburgo, antes de retomar su camino en la Champions League. Allí, Díaz ya está habilitado para volver tras cumplir su sanción, con la misión de extender un dominio ofensivo que hoy coloca al Bayern y a su tridente como la referencia goleadora del futbol europeo, lejos del eje España-Inglaterra.