¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 Volumen 2 en México?

A la última temporada de esta exitosa serie de Netflix le restará por estrenar el volumen 3 el próximo 31 de diciembre

La segunda parte de Stranger Things 5 se estrena hoy por Netflix. | Netflix
Geovanni Rodríguez Catarino
25 de Diciembre de 2025

La temporada final de Stranger Things entra en una etapa decisiva este 25 de diciembre, sí, en plena Navidad, fecha en la que Netflix liberará el Volumen 2 de la quinta temporada, uno de los estrenos más esperados del cierre de 2025. La serie llega a este punto luego del lanzamiento del Volumen 1 en noviembre, cuyos episodios ya están disponibles en la plataforma.

Con los primeros capítulos ya vistos por la audiencia, la conversación ahora se centra en un solo tema: el horario exacto en el que los nuevos episodios estarán disponibles en México. Netflix mantiene su política de estrenos globales, lo que genera dudas sobre a qué hora podrán reproducirse los capítulos desde el país.

El Volumen 2 representa la antesala directa del episodio final, programado para los últimos días del año.

El volumen 1 de la última temporada se estrenó el pasado mes de noviembre/AP
La clave del estreno este 25 de diciembre

A diferencia del Volumen 1, que se lanzó semanas atrás, el Volumen 2 de Stranger Things 5 llega este jueves 25 de diciembre, en plena jornada festiva. Esta segunda parte incluye nuevos episodios que continúan de forma inmediata la historia presentada en noviembre.

Netflix confirmó que el estreno es simultáneo a nivel mundial, por lo que el acceso dependerá únicamente del horario oficial establecido por la plataforma.

Los fans de la serie estén emocionados por este esperado estreno/Facebook: Netflix
Hora de estreno en Netflix México

En México, el Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrena a las 19:00 horas (7:00 de la noche), tiempo del centro del país. A partir de ese momento, los episodios quedaron disponibles en el catálogo de Netflix para su reproducción inmediata.

Este horario aplica para la Ciudad de México y la mayor parte del territorio nacional, conforme al esquema de estrenos globales de la plataforma.

Algunos ya tramitaron su permiso para retirarse antes del recalentado navideño con la familia/Facebook: Netflix
Cuántos episodios incluye el Volumen 2

El Volumen 2 está conformado por tres episodios, correspondientes a los capítulos 6, 7 y 8 de la quinta temporada. Netflix liberó los tres capítulos de manera simultánea, sin formato semanal.

Además del estreno de hoy, Netflix confirmó que el episodio final de Stranger Things se estrenará el 31 de diciembre de 2025. Este capítulo funcionará como el final absoluto de la serie que debutó en 2016.

Además del estreno de hoy, restará el volumen 3 que estará disponible desde el 31 de diciembre/Netflix
Con ello, la plataforma cerrará la historia antes del inicio de 2026, completando el lanzamiento escalonado de la última temporada.

El Volumen 2 de Stranger Things 5 está disponible exclusivamente en Netflix. Para acceder a los nuevos episodios es necesario contar con una suscripción activa en cualquiera de los planes vigentes.

