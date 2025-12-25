CDMX dará de baja licencias de conducir permanente en 2026: Esto sabemos

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México continuará expidiéndose debido a la alta demanda registrada durante la última parte de 2024 y todo 2025. Sin embargo, quienes ya la tienen o están en proceso de tramitarla deben prestar mucha atención, ya que en 2026 algunos automovilistas podrían perderla, y aquí te explicamos por qué.

Fue gracias a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que la licencia de conducir permanente volvió a la CDMX, después de haber dejado de expedirse en 2007. Su costo es de 1,500 pesos y se mantendrá así hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha límite establecida por la Secretaría de Movilidad (Semovi) para obtenerla.

La licencia de conducir permanente está disponible en CDMX desde noviembre de 2024/X: @ClaraBrugadaM

¿Cómo se tramita la licencia de conducir permanente?

Obtenerla es relativamente sencillo.

Si ya cuentas con una licencia Tipo A o la tuviste anteriormente , únicamente debes pagar los 1,500 pesos y el documento se entrega de forma inmediata .

o , únicamente debes y el documento se entrega . Para quienes la tramitan por primera vez, además del pago, es obligatorio aprobar un examen básico de conocimientos de tránsito y mecánica automotriz.

El costo de la licencia de conducir permanente es CDMX es de 1,500 pesos/Gobierno CDMX

Motivos por los que pueden cancelarte la licencia permanente en CDMX

Aunque se trate de una licencia “permanente”, sí puede ser revocada. La Semovi informó que este documento puede cancelarse definitivamente si el conductor incurre en alguna de las siguientes faltas:

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad.

por negligencia, impericia o falta de responsabilidad. Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite.

o documentos alterados durante el trámite. Acumular dos sanciones con suspensión previa de la licencia.

con suspensión previa de la licencia. Conducir bajo los efectos de estupefacientes .

. Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

en un periodo mayor a tres años. Ser sancionado dos veces por manejar en estado de ebriedad en un mismo año.

Ojo: Si tu licencia permanente es cancelada, no podrás volver a solicitarla y quedarás inhabilitado para conducir vehículos o motocicletas dentro de la CDMX, conforme al reglamento vigente.

Si tu licencia de conducir es revocada, ya no podrás conducir en la CDMX/Pixabay

Documentos necesarios para tramitar la licencia permanente

Todos los solicitantes deberán presentar original y copia de la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional).

(INE, pasaporte o cédula profesional). Comprobante de domicilio de la CDMX o Estado de México, con antigüedad no mayor a tres meses .

de la CDMX o Estado de México, con antigüedad no mayor a . Línea de captura pagada por 1,500 pesos , generada en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas.

, generada en el portal de la Secretaría de Administración y Finanzas. Cuenta Llave CDMX activa, indispensable para agendar la cita y realizar el trámite digital.

La licencia permanente estará disponible en la capital durante todo el 2026/Gobierno CDMX

¿Dónde se puede tramitar la licencia de conducir permanente?

El trámite puede realizarse en distintos puntos de la ciudad, entre ellos:

Módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) .

. PILARES .

. UTOPÍAS.

Para el trámite presencial, es necesario agendar una cita previa a través del Sistema de Citas en Línea de la Semovi, utilizando la cuenta Llave CDMX. En algunos módulos puede existir atención sin cita, aunque está sujeta a disponibilidad y demanda.