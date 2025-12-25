NASA revela imagen de un “árbol de Navidad cósmico” captado en el espacio

En plena temporada navideña, la NASA compartió una sorprendente imagen del espacio que recuerda un árbol de Navidad formado por un cúmulo de estrellas. La composición, captada por el Observatorio de Rayos X Chandra y potenciada por datos ópticos e infrarrojos, muestra un panorama cósmico que se asemeja a uno de los símbolos más clásicos de las fiestas decembrinas.

¿Qué es el árbol de Navidad cósmico?

El objeto observado por la NASA es un cúmulo estelar catalogado como NGC 2264, también conocido como “Christmas Tree Cluster” (cúmulo del árbol de Navidad). Este grupo de estrellas jóvenes —con edades estimadas entre 1 y 5 millones de años— se sitúa dentro de la Vía Láctea, aproximadamente a unos 2 500 años luz de la Tierra

La imagen, que ha sido difundida a través de redes sociales y canales oficiales de la agencia espacial estadounidense, combina datos de diferentes telescopios:

Rayos X captados por Chandra , que aparecen como puntos brillantes en azul y blanco.

Datos ópticos que resaltan nubes de gas en tonos verdes.

Información infrarroja que complementa el espectro de luz captada.

Estos diferentes datos fueron integrados para realzar la apariencia de un árbol, con la distribución de estrellas y gas asemejando ramas y luces de colores en el cosmos.

¿Por qué se ve así?

Aunque científicamente estas estructuras no son árboles reales, la combinación de colores y formas recuerda la silueta festiva de un pino navideño decorado:

Las estrellas jóvenes y brillantes se ven como “luces” en el árbol.

Las nubes de gas y polvo que las rodean forman patrones similares a ramas.

El cúmulo fue rotado en el procesamiento de imagen para que la figura se asemeje más a la forma familiar del símbolo festivo.

Esta imagen aprovecha la creatividad visual para acercar la astronomía al público, mostrando cómo los datos científicos pueden generar composiciones sorprendentes en el universo que evocan elementos culturales y festivos.

Un regalo visual del universo

Virales desde su publicación, estas imágenes del “árbol de Navidad cósmico” han sido compartidas por aficionados a la astronomía y medios especializados, destacando la belleza del espacio y su capacidad para reflejar formas que conectan con tradiciones humanas, incluso en galaxias lejanas.

La NASA —a través de su observatorio de Chandra y otros instrumentos— sigue explorando regiones de formación estelar, y hallazgos como este ayudan a entender mejor cómo se agrupan las estrellas jóvenes y cómo interactúan con el gas que las rodea, a la vez que ofrecen un espectáculo visual incomparable.

