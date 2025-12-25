¿Cómo exentar la tenencia CDMX en 2026? Requisitos y nuevo valor límite

Si tienes coche en la CDMX, prepárate: el Gobierno capitalino acaba de anunciar que en 2026 más personas podrán acceder al subsidio del 100% en el pago de la tenencia. Y todo gracias a un aumento histórico en el valor límite del vehículo que da derecho a esta exención.

La Secretaría de Administración y Finanzas dio a conocer que como parte del Paquete Económico 2026, se flexibilizarán los requisitos para acceder al beneficio fiscal. Ahora, si tu auto vale hasta 638 mil pesos (con IVA incluido) podrás aplicar a este subsidio, siempre que cumplas con todos los trámites.

Si tu auto vale hasta 638 mil pesos ya no pagas tenencia / FB: @orientadorvial

Esto es un cambio significativo, pues durante 13 años el tope se había mantenido en 250 mil pesos.

“Por primera vez en 13 años, se plantea una actualización y elevación a este tope”, informó Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la dependencia.

Este beneficio fiscal sería en beneficio de miles de capitalinos / FB: @orientadorvial

¿Qué necesitas para exentar la tenencia 2026?

Primero, que el valor de tu coche no exceda los 638 mil pesos (IVA incluido). Segundo, que cumplas en tiempo y forma con el pago del refrendo vehicular, ese trámite que mantiene vigente tu tarjeta de circulación.

La medida entrará en vigor en 2026, y forma parte del Plan de Simplificación y Cumplimiento con Beneficios Fiscales, impulsado por el gobierno que encabeza Clara Brugada Molina.

El pago de refrendo será obligatorio para exentar la tenencia / Especial

Este plan busca promover el cumplimiento fiscal de forma equitativa y ayudar al bolsillo de los capitalinos, muchos de los cuales no podían acceder al beneficio porque sus autos sobrepasaban el límite anterior.

¿Dónde puedes hacer el trámite?

El pago del refrendo y la solicitud del subsidio de tenencia pueden realizarse en:

La app de Tesorería de la CDMX

Kioscos de la Tesorería

Administraciones tributarias

Tiendas departamentales o de autoservicio

Desde el sitio web oficial:

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/

Con esta actualización, más conductores podrán circular sin preocuparse por el cobro de tenencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos y realicen su trámite dentro del primer trimestre del año.

Desde hace 13 años que el límite del costo del auto no aumentaba / FB: @orientadorvial