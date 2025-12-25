Periodista de nota roja es detenido en Veracruz y acusado de presunto terrorismo

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, fue reportada la detención del periodista de nota roja Rafael León Segovia, a quien la Fiscalía General del Estado acusa por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad.



Sin embargo, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que se trata de un caso de censura y violencia contra el periodismo.

La Fiscalía logró prisión preventiva para el reportero/Fiscalía Veracruz

Fiscalía de Veracruz confirma la detención

Fue mediante sus redes sociales que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó sobre la detención del periodista, ocurrida el miércoles 24 de diciembre, logrando incluso que se le dictara prisión preventiva oficiosa.

Su primera audiencia está programada para el sábado 27 de diciembre a las 8:00 de la mañana.

“La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial con sede en el distrito de Coatzacoalcos en contra de Rafael ‘N’, como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública”, informó la Fiscalía.

'Lafita León' es señalado de presunto terrorismo/X: @ArturoVill7

ARTICLE 19 alerta sobre criminalización del periodismo

Ante esta situación, organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtieron que el caso podría tratarse de una criminalización del ejercicio periodístico, ya que la detención y la imputación de delitos graves contra el comunicador conocido como ‘Lafita León’ estarían relacionadas con su cobertura de nota roja en el sur de Veracruz.

“ARTICLE 19 documenta la detención de Rafael León Segovia y condena enérgicamente la criminalización que enfrenta por su labor como periodista. Ayer, 24 de diciembre, se le notificó la imputación de delitos sumamente graves: de terrorismo y delincuencia organizada. La investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de nota roja que desarrolla en Coatzacoalcos.

“Casos como éste generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia.

“ARTICLE 19 exige a las autoridades de Veracruz erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión”, publicó la organización en redes sociales.

ATICLE 19 levantó la voz para esclarecer el caso del periodista/X: @article19mxca

Comisión estatal también da seguimiento al caso

A este llamado se sumó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, la cual informó que ya da seguimiento al caso, con el objetivo de evitar un posible abuso de poder por parte de las autoridades.

¿Quién es Rafael León?

Rafael León Segovia, mejor conocido como ‘Lafita León’, es un reportero especializado en nota roja en Veracruz, con amplia trayectoria en la cobertura de hechos violentos y temas de interés social en la entidad.

Su labor periodística ya le había valido amenazas y agresiones en el pasado.

Incluso, en 2020, el comunicador fue víctima de un ataque directo, cuando su vehículo fue vandalizado. El hecho nunca fue esclarecido y se sumó al contexto de violencia contra periodistas que persiste en Veracruz desde hace varios años.