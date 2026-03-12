Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha

El atleta sueco Armand Duplantis ha vuelto a hacer historia en el atletismo al batir su propio récord del mundo en salto con garrocha. La hazaña tuvo lugar este jueves durante la reunión Mondo Classic en Uppsala, Suecia, donde el saltador alcanzó una impresionante marca de 6,31 metros.

Con este nuevo registro, Duplantis, actual monarca olímpico, mundial y europeo, mejora en un centímetro su anterior plusmarca universal de 6,30 metros. Dicho récord lo había conseguido en los Mundiales de Tokio el pasado mes de septiembre.

Armand Duplantis | AP

A sus 26 años, esta es la decimocuarta vez que el prodigio sueco eleva el listón del récord mundial. Su dominio comenzó en febrero de 2020, cuando superó los 6,17 metros en Torun, Polonia, para adueñarse por primera vez de la marca universal.

La trayectoria de Duplantis es simplemente extraordinaria. Acumula ya 130 victorias en su carrera, con una racha vigente de 50 triunfos consecutivos. Su apetito competitivo parece no tener fin, habiendo ganado 82 de las últimas 84 competiciones en las que ha participado. Su última derrota se remonta al 21 de julio de 2023.

Armand Duplantis | AP

¿Cuál es su palmarés?

Además, su impresionante palmarés internacional respalda su dominio en el atletismo mundial. El atleta suma dos medallas de oro olímpicas, conseguidas en Tokio 2020 y París 2024, así como seis títulos mundiales: tres al aire libre en Oregón 2022, Budapest 2023 y Tokio 2025, y tres más en pista cubierta en Belgrado 2022, Glasgow 2024 y Nanjing 2025. A esto se agregan cuatro campeonatos europeos —tres de ellos al aire libre en Berlín 2018, Múnich 2022 y Roma 2024— además de un dominio notable en la Diamond League, donde ha conseguido 42 victorias y cinco trofeos de diamante a lo largo de su carrera.