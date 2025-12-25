Bizarrap y J Balvin confirman la BZRP Music Session #62: fecha de estreno y lo que se sabe

La Navidad llegó con sorpresa para los amantes de la música urbana. Bizarrap y J Balvin anunciaron oficialmente que estrenarán la BZRP Music Session #62, su primera colaboración dentro del famoso proyecto del productor argentino.

¿Qué muestra la publicación que encendió las redes?

En la foto aparecen Bizarrap y J Balvin sosteniendo cada uno un tenis como si fuera un teléfono. La imagen fue acompañada por el texto:

BZRP Music Session #62. MAÑANA 🇨🇴 x 🇦🇷. feliz navidad 🎄🎁

Con eso, quedó confirmado que Colombia y Argentina se unen para cerrar el año con uno de los lanzamientos más esperados.

La imagen que encendió las redes y anunció la llegada de la BZRP Music Session #62. / @bizarrap, @jbalvin

Una colaboración muy esperada

Aunque Bizarrap ha trabajado con decenas de artistas internacionales, esta será la primera vez que colabore con J Balvin dentro de sus sesiones musicales.

@bizarrap

Para el cantante colombiano, este proyecto marca su llegada al formato de las BZRP Music Sessions, que se ha convertido en uno de los espacios más influyentes y virales de la música actual.

@jbalvin

Fecha oficial de estreno

Los propios artistas dejaron claro que la BZRP Music Session #62 se estrenará este viernes 26 de diciembre. Hasta ahora no se han dado más detalles sobre el sonido o el estilo de la canción.