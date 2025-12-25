Bizarrap y J Balvin confirman la BZRP Music Session #62: fecha de estreno y lo que se sabe

La Navidad llegó con sorpresa para los amantes de la música urbana. Bizarrap y J Balvin anunciaron oficialmente que estrenarán la BZRP Music Session #62, su primera colaboración dentro del famoso proyecto del productor argentino.
¿Qué muestra la publicación que encendió las redes?
En la foto aparecen Bizarrap y J Balvin sosteniendo cada uno un tenis como si fuera un teléfono. La imagen fue acompañada por el texto:
BZRP Music Session #62. MAÑANA 🇨🇴 x 🇦🇷. feliz navidad 🎄🎁
Con eso, quedó confirmado que Colombia y Argentina se unen para cerrar el año con uno de los lanzamientos más esperados.
Una colaboración muy esperada
Aunque Bizarrap ha trabajado con decenas de artistas internacionales, esta será la primera vez que colabore con J Balvin dentro de sus sesiones musicales.
Para el cantante colombiano, este proyecto marca su llegada al formato de las BZRP Music Sessions, que se ha convertido en uno de los espacios más influyentes y virales de la música actual.
Fecha oficial de estreno
Los propios artistas dejaron claro que la BZRP Music Session #62 se estrenará este viernes 26 de diciembre. Hasta ahora no se han dado más detalles sobre el sonido o el estilo de la canción.