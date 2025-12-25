Brunson y suplentes lideran remontada navideña; Knicks superan a Cavaliers 126-124

Blanca Navidad para el equipo neoyorquino en la clásica jornada del 25 de diciembre en la NBA

Tyler Kolek, de los Knicks de Nueva York, festeja su enceste de tres puntos ante los Cavaliers
Tyler Kolek, de los Knicks de Nueva York, festeja su enceste de tres puntos ante los Cavaliers | AP
Associated Press (AP)
25 de Diciembre de 2025

Jalen Brunson anotó 34 puntos, el suplente Jordan Clarkson sumó 25 y los Knicks de Nueva York remontaron una desventaja de 17 unidades en el último cuarto para superar este jueves 126-124 a los Cavaliers de Cleveland, con lo que ganaron por tercer año consecutivo en Navidad.

Donovan Mitchell | AP
Donovan Mitchell | AP

¿Cómo fue el encuentro navideño?

Los suplentes Tyler Kolek y Mitchell Robinson encabezaron la remontada después de que los Cavaliers tomaron una ventaja de 103-86 al inicio del período final. 

Kolek totalizó 16 puntos y nueve asistencias, y los aficionados corearon su nombre después de un bloqueo sobre Donovan Mitchell que originalmente fue señalado como falta, pero se revocó tras revisar el video en las postrimerías.

Jalen Brunson | AP
Jalen Brunson | AP

Jugada clave

Brunson acertó el triple que puso a los Knicks adelante con 1:05 minutos por jugar, después de que él, Kolek y Clarkson encestaron desde detrás del arco en una racha de 13-2 que redujo la ventaja de 12 puntos de Cleveland a 111-110.

Karl-Anthony Towns | AP
Karl-Anthony Towns | AP

Mitchell contabilizó 34 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Darius Garland añadió 20 unidadess y diez asistencias, pero los Cavaliers desperdiciaron su oportunidad de lograr una tercera victoria consecutiva.

Evan Mobley terminó con 14 puntos y nueve rebotes después de perderse cinco duelos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

TE PUEDE INTERESAR

Michael Jordan critica la falta de pasión y la distracción comercial en la NBA actual

Basquetbol | 04/12/2025

Michael Jordan critica la falta de pasión y la distracción comercial en la NBA actual
Tragedia en basquetbol colegial: Muere Ethan Dietz de Connors State tras lesión en partido

Basquetbol | 29/11/2025

Tragedia en basquetbol colegial: Muere Ethan Dietz de Connors State tras lesión en partido
Jason Williams: el impacto generacional del White Chocolate en la NBA

Basquetbol | 28/11/2025

Jason Williams: el impacto generacional del White Chocolate en la NBA
Te recomendamos
Shaq Attack: Shaquille O’Neal destruyó un panel de ESPN
NBA

LO ÚLTIMO