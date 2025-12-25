Brunson y suplentes lideran remontada navideña; Knicks superan a Cavaliers 126-124

Jalen Brunson anotó 34 puntos, el suplente Jordan Clarkson sumó 25 y los Knicks de Nueva York remontaron una desventaja de 17 unidades en el último cuarto para superar este jueves 126-124 a los Cavaliers de Cleveland, con lo que ganaron por tercer año consecutivo en Navidad.

Donovan Mitchell | AP

¿Cómo fue el encuentro navideño?

Los suplentes Tyler Kolek y Mitchell Robinson encabezaron la remontada después de que los Cavaliers tomaron una ventaja de 103-86 al inicio del período final.

Kolek totalizó 16 puntos y nueve asistencias, y los aficionados corearon su nombre después de un bloqueo sobre Donovan Mitchell que originalmente fue señalado como falta, pero se revocó tras revisar el video en las postrimerías.

Jalen Brunson | AP

Jugada clave

Brunson acertó el triple que puso a los Knicks adelante con 1:05 minutos por jugar, después de que él, Kolek y Clarkson encestaron desde detrás del arco en una racha de 13-2 que redujo la ventaja de 12 puntos de Cleveland a 111-110.

Karl-Anthony Towns | AP

Mitchell contabilizó 34 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Darius Garland añadió 20 unidadess y diez asistencias, pero los Cavaliers desperdiciaron su oportunidad de lograr una tercera victoria consecutiva.

Evan Mobley terminó con 14 puntos y nueve rebotes después de perderse cinco duelos por una distensión en la pantorrilla izquierda.