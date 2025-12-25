Pensión del Bienestar 2026: fechas de pago, aumento y calendario completo para adultos mayores

La Pensión del Bienestar seguirá ayudando a los sectores más necesitados en 2026, como es el caso de los Adultos Mayores, quienes recibirán un aumento respecto a la ayuda bimestral de 6 mil 200 pesos que recibieron durante 2025.
Sin embargo, si te preguntas cuándo comenzarán a depositar nuevamente, aquí te decimos cuál será el calendario de pagos para el próximo año.
El Gobierno de México confirmó hace unas semanas que en 2026 las Pensiones del Bienestar, distribuidas a través de la Secretaría del Bienestar, tendrán un incremento conforme a la inflación anual del país.
Aunque aún no se ha revelado el monto exacto, se estima que el aumento será de entre 3.5 y 4%.
Aumento estimado de las Pensiones del Bienestar para 2026
- Pensión para Adultos Mayores
El incremento sería de 224 pesos, por lo que los pagos en 2026 serían de 6,424 pesos, cantidad que podría redondearse a 6,430 pesos bimestrales.
- Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)
Actualmente otorga 3,000 pesos y podría aumentar 108 pesos, para quedar en 3,108 pesos bimestrales, aproximadamente.
- Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad
El aumento estimado es de 115 pesos, por lo que el apoyo sería de 3,315 pesos bimestrales en 2026.
- Apoyo a Madres Trabajadoras
Actualmente entrega entre 1,650 y 3,720 pesos. Con el ajuste, los montos irían de 1,709 a 3,854 pesos bimestrales.
¿Cuántos pagos habrá en 2026?
Al igual que en años anteriores, en 2026 las Pensiones del Bienestar se dividirán en seis pagos a lo largo del año, es decir, uno por cada bimestre.
Esto significa que los beneficiarios cobrarán un mes sí y un mes no.
La buena noticia es que los depósitos comenzarán desde enero de 2026, cubriendo el primer bimestre del año.
Calendario general de pagos de la Pensión del Bienestar 2026
- Enero: pago del bimestre enero–febrero
- Marzo: pago del bimestre marzo–abril
- Mayo: pago del bimestre mayo–junio
- Julio: pago del bimestre julio–agosto
- Septiembre: pago del bimestre septiembre–octubre
- Noviembre: pago del bimestre noviembre–diciembre
¿Cuándo se publicará el calendario por apellido?
Respecto al calendario específico de pagos en enero, el cual se organiza conforme a la letra inicial del primer apellido, se espera que sea en los primeros días de 2026 cuando la Secretaría del Bienestar dé a conocer las fechas exactas de dispersión.
Este pago beneficiará a más de 30 millones de personas inscritas en alguno de los programas sociales del Bienestar.