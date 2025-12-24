Pensión Bienestar 2026: lista de adultos mayores que ya no recibirán apoyo el próximo año

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores tendrá un aumento en 2026, tal como lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, mientras el apoyo crece, también habrá más revisiones y posibles bajas para quienes incumplan con las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y sí: existe un grupo de beneficiarios que ya no recibirá el apoyo el próximo año.

Conoce cuáles son los casos en los que se suspende parcial o definitivamente la pensión del Bienestar/Secretaría del Bienestar

Retención: primeros en la lista de riesgo

La primera alerta es la retención del pago. Ocurre cuando se detectan inconsistencias en los documentos, posible duplicidad de registros, alteración del medio de pago, no localización del beneficiario tras dos visitas o cobros simultáneos. También se retiene el apoyo cuando el adulto mayor no recoge su tarjeta, no actualiza datos con RENAPO o incumple cualquier punto de las reglas del programa. Quien no cobre el apoyo durante dos bimestres consecutivos también entra en esta categoría.

En 2025 cada beneficiario de la Pensión del Bienestar recibió 6 mil 200 pesos/Secretaría del Bienestar

Suspensión: dos bimestres sin corregir… y el pago se detiene

Si la persona beneficiaria acumula dos bimestres con irregularidades, la Secretaría del Bienestar pasa del aviso a la suspensión del apoyo. Esto significa que el adulto mayor deja de recibir el depósito hasta aclarar su situación. La mayoría de los casos proviene de no localización, no recoger la tarjeta o duplicidad sin resolver.

Baja definitiva: quienes ya no recibirán la pensión

Aquí se encuentra la lista final de adultos mayores que perderán el apoyo en 2026:

Personas con CURP marcado como “baja por defunción” .

. Quienes entregaron documentación falsa o con errores graves .

. Beneficiarios que no cobraron dos pagos seguidos , sin justificación.

, sin justificación. Adultos mayores con duplicidad confirmada en el padrón.

en el padrón. Personas con inconsistencias en el medio de cobro no atribuibles a Bienestar.

no atribuibles a Bienestar. Quienes no recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar durante dos bimestres.

durante dos bimestres. Personas que realizaron cobro simultáneo en dos o más registros.

Una vez que se aplica la baja, no hay reinstalación automática: la persona deberá volver a iniciar el trámite desde cero, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

Para 2026 habrá un aumento el la Pensión del Bienestar/Pixabay

El aumento para 2026: cuánto recibirán quienes sí conserven el apoyo

Mientras algunos beneficiarios dejarán de recibir la pensión, quienes mantengan su registro podrán acceder al nuevo monto de 2026. El incremento será conforme a la inflación, estimada entre 3.5% y 4%, lo que llevaría el pago bimestral a entre $6,417 y $6,448 pesos. Un aumento aproximado de $217 a $248 pesos, según las proyecciones.

La pensión ha crecido como nunca: pasó de $1,160 pesos en 2018 a $6,200 pesos en 2025, con más de 13 millones de adultos mayores beneficiados y una inversión superior a 484 mil millones de pesos este año.

Hay algunas razones por las cuales el apoyo del Bienestar es suspendido para adultos mayores/Pixabay

Más apoyos, más vigilancia

Con el anuncio de Sheinbaum de que todos los programas sociales tendrán aumento en 2026, la Secretaría del Bienestar reforzará sus mecanismos de verificación para evitar duplicidades, fraudes y registros inactivos. Esto significa que el padrón será más estrictamente depurado, y quienes incumplan seguirán perdiendo su lugar.