VIDEO / La montaña no perdona: rescatan cuerpo de alpinista poblano en el Iztaccíhuatl

La “Mujer Dormida” volvió a cobrar factura. Tras una operación que duró más de 20 horas y exigió el máximo esfuerzo físico y emocional, cuerpos de rescate descendieron el cuerpo sin vida de Roberto Montoya Muñoz, un joven alpinista poblano de 28 años que cayó a un barranco de más de 200 metros en la temida Arista de la Luz, uno de los tramos más peligrosos del volcán Iztaccíhuatl.

El trágico accidente ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre de 2025, cuando Roberto y tres compañeros intentaban conquistar la cumbre por la ruta norte-sur. Habían salido un día antes desde el Parque Dos Aguas, en Tlalmanalco, Estado de México, con todo listo… menos el destino.

Los trabajos de rescate comenzaron desde el pasado lunes / Especial

“Ya no presentaba signos vitales”

La alerta se encendió el domingo a las 11:13 horas, cuando se reportó la caída de un alpinista a más de 4,300 metros de altura. De inmediato, la Policía de Alta Montaña, la Cruz Roja de Amecameca y el Grupo de Rescate Agreste San Rafael iniciaron el ascenso desde las 4:00 de la madrugada del lunes 22.

A las 12:45 horas del mismo día, encontraron a Montoya. “Confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones por la caída”, informó el equipo de rescate.

Los rescatistas bajaron a la Arista de la Luz por el cuerpo / Especial

El riesgo que siempre está latente

El joven formaba parte de un grupo organizado. Sabían lo que hacían, pero la Arista de la Luz no es juego. Es una de las rutas más técnicas y traicioneras del volcán. Aunque algunos reportes dijeron que cayó 200 metros, otros mencionan una distancia menor. Lo que sí quedó claro es que el impacto fue mortal.

Las autoridades insistieron en no subestimar al Iztaccíhuatl. Subirlo no es como ir al Ajusco. Hace falta experiencia, planeación y equipo especializado, pero sobre todo, respeto por la montaña.

Los rescatistas tuvieron una ruta complicada para realizar su trabajo / Especial

Puebla y Edomex en coordinación

Gobiernos de ambos estados coordinaron esfuerzos para el operativo. La noticia sacudió a la comunidad montañista, que no tardó en recordar que, con la naturaleza, no hay negociación posible.

Roberto Montoya Muñoz, de 28 años, murió tras la caída / Especial

Apenas la semana pasada, 12 alpinistas de San Luis Potosí fueron rescatados con vida en el Citlaltépetl (Pico de Orizaba), luego de extraviarse durante el descenso. Fueron hallados por un guía local, ilesos pero asustados, y dos con heridas leves. Otro llamado de atención que, por desgracia, esta vez no alcanzó a salvar a Roberto.