Alana Flores y Sebastián Cáceres comparten en redes como pasaron su Navidad juntos

La Navidad de 2025 ha traído una de las postales más esperadas por los seguidores del mundo del entretenimiento y el deporte en México. Alana Flores, la reconocida streamer y presidenta de Raniza FC, presumió a través de sus redes sociales los momentos especiales que vivió durante la Nochebuena junto al futbolista uruguayo de las Águilas del América, Sebastián Cáceres.

Una pareja que cautiva las redes

A través de sus historias de Instagram, Alana compartió una serie de fotografías donde se les ve disfrutando de la cena navideña frente a un decorado árbol de Navidad. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en plataformas como X (antes Twitter), la pareja aparece sonriente y abrazada, dejando claro que su relación atraviesa por un excelente momento.

Una de las fotos más comentadas por los internautas es una captura donde se ve a Cáceres y Flores en un momento de afecto, acompañada por la mención directa al perfil del jugador uruguayo.

El impacto en la afición

La noticia no tardó en generar reacciones. Diario RÉCORD y otros medios deportivos destacaron la unión, calificándolos como "la pareja favorita de todos". Los seguidores de la streamer y los aficionados azulcremas han inundado las redes con mensajes de apoyo, celebrando que el defensor charrúa encuentre estabilidad y felicidad fuera de las canchas junto a una de las figuras más influyentes del streaming actual.

Mientras Sebastián Cáceres se prepara para los próximos retos con el conjunto de Coapa, parece que ha encontrado en Alana Flores su mejor compañía para cerrar el año con broche de oro.