Francia reconoce la música electrónica como Patrimonio Cultural Inmaterial

La música electrónica francesa, conocida mundialmente como French Touch, fue oficialmente añadida a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Francia, en un movimiento que celebra décadas de innovación, creatividad y relevancia cultural tanto dentro como fuera del país.

La música electrónica francesa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por el gobierno de Francia. / iStock

¿Qué incluye este reconocimiento?

La inscripción reconoce a la música electrónica como una forma de arte que ha dado forma a la identidad cultural del país durante años, destacando su impacto global a través de sellos musicales, clubes y artistas. Entre los exponentes mencionados se encuentran:

Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Étienne de Crécy, Stardust y otros nombres que definieron el sonido francés.

También se ha resaltado la figura de Jean-Michel Jarre, uno de los precursores de la música electrónica desde los años 70.

Este reconocimiento se suma al movimiento global de valorar las prácticas musicales como parte del patrimonio intangible que las sociedades consideran fundamentales para su identidad.

Artistas como Daft Punk y Justice forman parte del legado del French Touch. / iStock

El significado cultural del French Touch

El French Touch se refiere al sonido distintivo de la música electrónica francesa surgido en los años 90 y 2000, que combina elementos de house, funk, disco y electro, y que logró trascender fronteras para influir en la música electrónica en todo el mundo.

La ministra de Cultura de Francia declaró que la música electrónica tiene un lugar legítimo en su patrimonio cultural inmaterial, reforzando la idea de que géneros modernos también forman parte de la historia y la identidad artística de un país.

El reconocimiento celebra décadas de historia e innovación en la música electrónica. / iStock

Además, se ha señalado que incluir este género en el inventario nacional es un paso previo al reconocimiento internacional en el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que ya protege otras expresiones culturales de todo el mundo.

Clubes y escenas musicales de Francia jugaron un papel clave en el desarrollo del género. / iStock