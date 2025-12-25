Tommy Castellanos retira apelación ante la NCAA y se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL

El mariscal de campo de los Florida State Seminoles, Tommy Castellanos, decidió retirar su apelación para obtener un año adicional de elegibilidad universitaria y confirmó que se declaró elegible para el Draft 2026 de la NFL, cerrando así su etapa en el futbol americano colegial.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Thomas Castellanos agradeció el respaldo recibido durante su proceso. “Gracias a mi familia, amigos, entrenadores y compañeros de equipo, así como a todos los que me han apoyado en este camino”, expresó el quarterback, quien recientemente había buscado una exención ante la NCAA para disputar una quinta temporada.

Reveló declararse al Draft | x

La decisión tras el proceso con la NCAA

La NCAA había denegado inicialmente la solicitud de exención de Thomas Castellanos para contar con un año adicional de elegibilidad. El argumento del jugador se basaba en que durante la temporada 2022 únicamente participó en cinco partidos con los UCF Knights, antes de continuar su carrera universitaria.

Castellanos llegó a Florida State en diciembre pasado tras un año en UCF y dos temporadas con los Boston College Eagles. En su etapa con los Knights, tuvo participación en el juego por el título de la American Athletic Conference frente a Tulane, luego de que el quarterback titular, John Rhys Plumlee, agravara una lesión en el tendón de la corva. En ese encuentro, el suplente Mikey Keene optó por no jugar para conservar su elegibilidad antes de ingresar al portal de transferencias.

Retiró su petición de jugar otro año | X

Enfoque total en el Draft de la NFL

Just Win Management Group, agencia que representó a Castellanos durante el proceso legal, respaldó públicamente la decisión del jugador. “Si bien los hechos y circunstancias particulares que rodearon la solicitud de un año adicional de elegibilidad crearon una posibilidad viable, después de una cuidadosa revisión y consideración, apoyamos plenamente la decisión del Sr. Thomas Castellanos de desistir de este proceso y concentrarse en prepararse para el Draft 2026 de la NFL”, señaló la agencia en un comunicado.

Castellanos ahora enfoca todos sus esfuerzos en su preparación profesional. Durante la temporada más reciente, completó 58.3 por ciento de sus pases para 2,760 yardas, con 15 touchdowns y nueve intercepciones. Además, lideró a los Seminoles (marca de 5-7) con 557 yardas por tierra y nueve anotaciones, números que ahora buscará potenciar de cara a su evaluación rumbo al Draft de la NFL.