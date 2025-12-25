Sonorama México 2026: Lineup, fecha, nueva sede y dónde comprar boletos

El Sonorama Ribera del Duero México volverá a encender la capital en 2026 con un cartel que fusiona lo mejor del indie español con el calor del público mexicano. La cita será el 2 de mayo en el Estadio de Beisbol Fray Nano, en CDMX.

Entre las primeras bandas confirmadas están La M.O.D.A., Shinova, Tu Otra Bonita y Whisky Caravan, quienes encabezarán este reencuentro cultural y musical entre ambos lados del Atlántico.

La M.O.D.A. es parte de la carta fuerte del Festival Sonorama / Especial

Un lineup completo de rock

El lineup también integra a Mabu, Javi Robles, Las Dianas y Glotón, proyectos emergentes que dan forma al sonido independiente ibérico actual y que prometen conquistar nuevos oídos en México.

“Sonorama Ribera del Duero México se concibe como una experiencia integral donde la música convive con la gastronomía, el intercambio cultural y una atmósfera que remite al espíritu original del festival en España”, anuncian los organizadores.

Lo mejor del rock español se presentará el 2 de mayo / Especial

Sonorama, un intercambio cultural

Este festival no solo es una oda al indie, también es una plataforma para el intercambio cultural iberoamericano. Apoyado por instituciones como la Junta de Castilla y León, la Denominación de Origen Ribera del Duero y el Centro Cultural de España en México, el evento fortalece la conexión entre dos mundos que suenan cada vez más parecidos.

Mabü regresa a México luego de varios años / Especial

Los boletos estarán disponibles muy pronto en Superboletos, por lo que los fans deberán estar atentos a la fecha oficial de salida a la venta. La edición pasada dejó un sabor memorable; esta, promete subir el volumen y el nivel.

📍 DÓNDE: Estadio de Beisbol Fray Nano, CDMX

📅 CUÁNDO: 2 de mayo de 2026

🎟️ BOLETOS: Muy pronto por Superboletos

Todavía falta anunciar al artistas principal / Especial