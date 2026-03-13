¡Una más! Mourinho es sancionado 11 días tras su altercado contra el Porto

Nuevamente en su carrera, el estratega portugués, José Mourinho, volvió a estar en el ‘ojo del huracán’, ahora tras una pelea en el último Clásico de Portugal entre el FC Porto y el Benfica. Ante su actitud contra Lucho González, la liga decidió sancionar con una suspensión de más de 10 días.

Mourinho se fue expulsado del encuentro | AP

¿Qué hizo Mourinho?

Durante el final del duelo correspondiente a la Jornada 25 entre los Dragones del Porto y las Águilas del Benfica, el banquillo de ambos equipos saltó en una acalorada discusión, la cual terminó con Mourinho enfrascado con el estratega del equipo rival.

Sin embargo, el estratega fue expulsado por patear un balón a la zona de bancas del equipo del Porto, que aunque el estratega argumento que quería sacar la pelota a las gradas, este fue sancionado.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

Tras un análisis de la comisión de Portugal, se decidió multar al técnico con un total de 11 días, la cual entrará en vigor a partir del duelo de Benfica ante el Arouca el próximo sábado 14 de marzo. Además, Mou tampoco dirigirá ante el Vitoria el 21 de marzo. Sin embargo, múltiples medio locales aseguran que la sanción puede cumplirse no simultáneamente.

José Mourinho | AP

Sanción injustificada

Luego de que la liga y la comisión de Portugal presentaron la sanción oficial en contra del técnico de las Águilas, el equipo se pronunció al respecto, tachando de ‘injustificada’ e ‘injusta’, por lo que iniciará un proceso para apelar la decisión.

No es la primera vez que Mourinho protagoniza un episodio polémico desde el banquillo. A lo largo de su carrera, el técnico portugués se ha caracterizado por su fuerte personalidad y por varios enfrentamientos públicos con árbitros, jugadores y entrenadores rivales. Uno de los más recordados ocurrió durante su etapa en el Real Madrid, cuando en una Supercopa de España protagonizó un altercado con el entonces asistente del Barcelona, Tito Vilanova, a quien incluso llegó a picar en el ojo en medio de una trifulca entre ambos banquillos.

También durante su paso por clubes como el Chelsea, el Inter de Milán y la Roma, Mourinho ha tenido múltiples choques verbales con la prensa, sanciones por protestar decisiones arbitrales y expulsiones por su comportamiento en la zona técnica. Estos antecedentes han reforzado su reputación como uno de los entrenadores más temperamentales del futbol europeo, una imagen que vuelve a quedar en evidencia tras el reciente incidente que ahora le costará varios días de suspensión en el futbol portugués.