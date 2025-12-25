Padre de Tylor Chase revela por qué el actor de Nickelodeon vive en la calle

El caso de Tylor Chase, quien en su infancia actuó en la serie de Nickelodeon El manual de supervivencia escolar de Ned, sigue dando de qué hablar, luego de que su padre revelara la causa por la que el exactor continúa viviendo en situación de calle y enfrentando graves problemas de adicciones.

Tylor Chase (en medio) es recordado por actuar en el programa El manual de supervivencia escolar de Ned/Nickelodeon

Su padre revela el diagnóstico de salud mental

En una entrevista publicada por el medio británico Daily Mail, Joseph Mendez Jr., padre del actor, explicó que su hijo, actualmente de 36 años, ha sido diagnosticado con serios trastornos de salud mental, lo que ha complicado cualquier intento de ayuda por parte de su familia.

“Durante más de una década, la familia ha buscado opciones de tratamiento para Tylor, incluyendo apoyo para el consumo de sustancias y atención de salud mental.

Además de la adicción, a Tylor se le ha diagnosticado trastorno bipolar y esquizofrenia, que requieren tratamiento médico constante”, comentó el padre del actor.

Hace un tiempo Tylor mostró avances de rehabilitación, pero recayó/X:@GabyMeza8

Rehabilitación fallida y recaída

De acuerdo con el testimonio familiar, Tylor Chase sí mostró mejorías cuando aceptó someterse a un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, tiempo después decidió abandonar el centro, ubicado en el estado de Georgia, y viajar a la casa de su madre en California, donde recaería nuevamente en el consumo de drogas y alcohol.

“Más recientemente, Tylor regresó a California para estar con su madre con la esperanza de estabilizar su situación; sin embargo, pese al apoyo continuo, ha rechazado tratamiento y asistencia permanentes”, agregó su padre.

El actor Shaun Weiss también tuvo problemas de adicciones y ahora quiere ayudar a Chase/X: @X_Spire

Un nuevo intento de ayuda desde Hollywood

En un último esfuerzo por ayudarlo, Joseph Mendez Jr. reveló que ha estado en comunicación con Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks, quien logró rehabilitarse tras enfrentar adicciones y una etapa como indigente.

Weiss ofreció su apoyo para que Chase reciba atención especializada:

“Me comuniqué con algunos amigos y tenemos una cama para él en un detox, y un lugar para que reciba tratamiento a largo plazo gracias a mi amigo Mike Jordan en 1111 Recovery”, comentó el actor.

La versión de Tylor Chase

En conversación con Daily Mail, el propio Tylor Chase aseguró que toma medicamentos como:

“Prozac, Adderall, Sudafed, Wellbutrin o también Zoloft”,

además de que señaló que le gusta vapear. No obstante, negó que su situación sea tan grave como se ha presentado públicamente.

Recientemente Chase fue visitado por su excompañero en Nickelodeon, Daniel Curtis Lee/IG: @daniel_curtis_lee

“No estoy realmente en una situación de indigencia activa en este momento; estoy pensando que me gustaría ir a ver a mi papá relativamente pronto, al estado de Georgia”, comentó Chase.

El exactor infantil afirmó que mantiene comunicación con su madre y que recibe apoyo de familiares, amigos e incluso de algunos desconocidos, mientras continúa evaluando qué hacer con su futuro.