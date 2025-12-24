VIDEO: Daniel Curtis Lee ayuda a Tylor Chase, exactor de Nickelodeon que vive en la calle

La condición de calle y las adicciones que enfrenta el exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase continúan generando atención mediática. Sin embargo, en esta ocasión surgió un rayo de esperanza, luego de que su excompañero en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, Daniel Curtis Lee, acudiera en su auxilio para brindarle techo y comida durante la temporada navideña.

Desde hace semanas, Tylor Chase —recordado por su personaje de Martin Qwerly— ha sido noticia después de que una joven lo reconociera en la vía pública y compartiera en redes sociales que se encontraba viviendo en la calle, presuntamente debido a problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

Tylor Chase pasó de ser un famoso actor infantil a vivir en la calle por culpa de las adicciones/X: @chikistrakiz

Daniel Curtis Lee viaja para ayudar a su excompañero

Tras la difusión de nuevos videos del otrora actor infantil de Nickelodeon, actualmente de 36 años, Daniel Curtis Lee viajó de Los Ángeles a Riverside, California, con la intención de brindarle ayuda directa y motivarlo a iniciar un proceso de rehabilitación.

“Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, le dijo Curtis Lee a Tylor Chase, con quien convivió durante varias horas caminando, recordando anécdotas y compartiendo una pizza.

Chase y Curtis Lee fueron compañeros en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned/Nickelodeon

Buscan protegerlo ante las condiciones climáticas

Daniel Curtis Lee explicó que una de sus principales preocupaciones era poner a salvo a Tylor ante los pronósticos de una tormenta en California durante estas fechas decembrinas.

“Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto.

“Quería asegurarme de que tuviera un lugar seguro donde quedarse. Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda a partir de ahora”, comentó Curtis Lee a TMZ, agregando que ve “un potencial inmenso en él (Tylor Chase)”.

Curtis Lee viajó a California para ayudar a su excompañero en esta temporada navideña/IG: @daniel_curtis_lee

Una ayuda que no es nueva, pero sigue siendo rechazada

Esta no es la primera vez que alguien intenta ayudar a Tylor Chase a rehabilitarse. En el pasado, ha recibido ofertas para internarse en hospitales y clínicas contra las adicciones, sin embargo, el actor ha preferido continuar viviendo en la calle.

Devon Werkheiser habla sobre lo difícil de la rehabilitación

Por su parte, Devon Werkheiser, quien interpretó a Ned en la serie de Nickelodeon y también fue compañero de Chase, habló sobre lo complicado que resulta superar una adicción sin aceptar ayuda profesional.

“Cualquiera que haya lidiado con una adicción grave y problemas de salud mental profundos sabe que es una situación increíblemente difícil si no buscan ayuda. Es una lucha cuesta arriba diaria para corregir el rumbo. Requiere muchísimo apoyo, paciencia y tiempo”, declaró.