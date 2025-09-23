Actor de “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned” presuntamente vive en situación de calle

Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly en la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned (Nickelodeon, 2004-2007), fue visto viviendo en situación de calle, según imágenes difundidas en redes sociales. Un fan lo reconoció deambulando por Riverside, California, compartió fotos y luego lanzó una campaña en GoFundMe para ayudarlo.

Tylor Chase, recordado por su papel como Martin Qwerly visto en situación de calle / Captura de pantalla

Origen del reporte y reacciones en redes

El caso comenzó cuando una usuaria llamada Citlalli (@lethallalli en TikTok) publicó fotos del actor en aparente estado de indigencia, diciendo haberlo reconocido por su participación en El Manual de Ned.

Algunas personas expresaron dudas sobre la autenticidad de las fotos y videos, mencionando la posibilidad de que sean deepfakes o que se trate de alguien que simplemente se parece al actor.

Ex actor de Nickelodeon, Taylor Chase, fue visto viviendo en situación de calle en Estados Unidos / Captura de pantalla

Daniel Curtis Lee, quien interpretó a “Cookie” en la serie, confirmó que sí se trata de Tylor Chase y que el actor ha enfrentado circunstancias difíciles.

Mientras tanto, se abrió una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe con la intención de ayudarle con vivienda, alimentación y necesidades básicas.

Algunos reportes indican que la madre de Chase fue contactada y rechazó recibir donaciones directamente, lo que ha complicado la dispersión del apoyo.

¿Quién es Taylor Chase?

Tylor Chase tiene aproximadamente 36 años, según medios que han investigado su caso.

Participó en 33 episodios de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned como Martin Qwerly, y apareció en algunos papeles menores en televisión. Sin embargo, después de esa etapa no se le han asignado roles relevantes, lo que parece haber contribuido a su desapercio del foco mediático.

Taylor Chase captado en situación de calle por una usuaria de TikTok / Redes sociales

El caso de Tylor Chase despierta reflexión sobre lo volátil que puede ser el éxito en el mundo del espectáculo, y cómo muchos actores infantiles enfrentan desafíos importantes cuando salen del ojo público. Mientras su historia genera empatía y llamados de ayuda, también resalta la urgencia de contar con redes de apoyo más sólidas para quienes trabajaron desde jóvenes en la industria.