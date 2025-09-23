UNAM otra vez de luto: Estudiante de Arquitectura se quita la vida en Metro Copilco

La tragedia nuevamente envuelve a la UNAM. A la par del asesinato de un estudiante del CCH Sur, se dio a conocer que otro alumno, esta vez de la Facultad de Arquitectura, se quitó la vida al lanzarse a las vías del Metro Copilco, dejando un mensaje de despedida que publicó en Facebook.

Fue el mismo lunes 22 de septiembre, como lo sucedido en el Colegio de Ciencias y Humanidades, que alrededor de las 3 de la tarde el servicio de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro quedó suspendido, luego de que un hombre de entre 20 y 25 años perdiera la vida tras lanzarse a las vías, según el primer reporte.

El servicio se suspendió unos minutos mientras retiraban el cuerpo de la joven/X

Era alumno de Arquitectura y dejó mensaje de despedida

Horas más tarde, la información se fue aclarando y se supo que el joven que perdió la vida en el Metro era Jorge González Rafael, estudiante de la Facultad de Arquitectura, quien antes de tomar la fatal decisión, publicó un mensaje de despedida en un grupo de Facebook de la comunidad estudiantil.

“Estos últimos días me concentré en sentir todo lo que pudiera, disfrutar el aire, las luces, el sol, la noche y sobre todo la compañía. Quería que todos tuvieran un momento especial conmigo, que me recuerden y sonrían. No estén tristes por mi ausencia, solo disfruten lo que les dejé.

Estas palabras son mi despedida, me quedan pocas horas de vida y quisiera decirles a todos algo: vivan, vivan y luchen, sigan luchando por ustedes. Yo perdí mis peleas internas, pero ustedes deben seguir”.

El mensaje fue compartido en el grupo de Facebook ‘Facultad arquitectura solo alumnos’ y conmocionó a la comunidad.

Este fue el mensaje de despedida que publicó el joven en redes/Facebook

El motivo: la depresión

La segunda parte del mensaje fue aún más cruda, pues Jorge reveló que el motivo de su decisión fue la depresión.

“Y recuerden, el suicidio es la respuesta permanente a problemas temporales. A veces pensamos que la depresión se nota, que quien la padece va a decirlo o vamos a verlo venir, pero la verdad es que muchas veces no es así.

No están solos, el hablar no es un signo de debilidad, guardarte todo no es un signo de fortaleza. Está bien no estar bien.

No espero que mis acciones tengan sentido para todos, tampoco espero que hablen de mí por todo un año. Solo espero algo de ustedes, y es hablar del tema, más no de mí”.

La Facultad de Arquitectura le dedicó un mensaje póstumo/UNAM

La Facultad de Arquitectura lamenta su pérdida

Además de los mensajes de tristeza, incredulidad y condolencia de sus compañeros y amigos, la Facultad de Arquitectura despidió a Jorge González con una publicación en su cuenta oficial de Instagram:

“La Facultad de Arquitectura lamenta el sensible fallecimiento de Jorge González Rafael, quien fue alumno del taller Juan O’Gorman”.