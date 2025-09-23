Peruanos reclaman que México les copió todo: tequila, tacos y hasta el Día de Muertos

En redes sociales ha circulado un contenido viral en el que peruanos aseguran que tradiciones muy mexicanas como el tequila, los tamales, los tacos e incluso el Día de Muertos "pertenecen" a Perú. Algunos de estos mensajes incluso bautizan a México como “el Perú del Norte”, lo que ha provocado una ola de reacciones y memes entre internautas de toda Latinoamérica.

Los peruanos aseguran que incluso México es “el Perú del Norte” / iStock

¿Qué reclaman los peruanos?

De acuerdo con publicaciones que circulan en distintas plataformas:

El tequila habría sido “copiado” de Perú, a pesar de que cuenta con denominación de origen reconocida en Jalisco desde 1974.

Los tamales y los tacos , pilares de la gastronomía mexicana, serían “platos andinos”.

Incluso el Día de Muertos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008, habría surgido en la tradición inca.

Perú reclama que los tacos son suyos / iStock

Lo que dicen los especialistas

Historiadores y expertos en cultura señalan que si bien México y Perú comparten ingredientes como el maíz o el chile, las preparaciones, significados y contextos de cada platillo o tradición son distintos.

La cocina mexicana tiene raíces profundas en civilizaciones mesoamericanas como los mexicas y los mayas, mientras que las tradiciones peruanas provienen del área andina e inca. En otras palabras, se trata de expresiones culturales únicas que, aunque comparten puntos de encuentro, no son lo mismo.

Un debate con humor y polémica

La discusión ha generado memes, críticas y hasta debates académicos. Muchos usuarios tomaron las publicaciones como una exageración o una broma, mientras que otros llamaron a reconocer la diversidad cultural de América Latina sin caer en disputas de apropiación.

Lo cierto es que tanto México como Perú poseen un legado gastronómico y cultural de gran riqueza, que merece celebrarse en lugar de confrontarse.